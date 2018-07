Pedofilia | Cile | interrotta messa del cardinale Ezzati

Cile - indagati 158 vescovi e sacerdoti per Pedofilia : Lo scandalo che ha vista coinvolta la Chiesa da decine di anni continua a destare indignazione in Cile. Dopo la decisione di Papa Francesco di cercare di mettere a nudo i casi di pedofilia nell'ambito clericale (rendendo così possibile le "dimissioni" di numerosi preti che oggi sono impossibilitati ad "esercitare" la loro "vocazione") si sono finalmente aperte delle indagini a carico di moltissimi fra sacerdoti e vescovi con il reato di abuso su ...

Pedofilia - trema la Chiesa in Cile : indagati 158 preti - vescovi e laici : Un vero e proprio terremoto rischia di oscurare ancora una volta il volto della Chiesa nel mondo. Tra gli indagati per abusi su minori, sia come autori o come complici, ci sono vescovi, sacerdoti e ...

Pedofilia nella Chiesa - cardinale cileno sotto inchiesta : L'arcivescovo Ezzati, originario del Vicentino, è accusato dalla magistratura del Paese sudamericano di aver occultato due vicende di abusi sessuali sui minori. Il procuratore: "Serve l'obbligo di ...

Pedofilia Cile - Papa accetta due addii : 16.28 Dopo lo scandalo sulla Pedofilia,che ha scosso la Chiesa Cilena, e le dimissioni in blocco decise dai vescovi riuniti a Roma, il Papa ha accettato la rinuncia dei vescovi di Talca, Karmelic, e di Rancagua, Valenzuela Abarca (che era anche presidente della Commissione sugli Abusi). L'accettazione delle rinunce segue di poco quella dell'11 giugno, che ha visto la rimozione di tre vescovi. Fra loro quello di Osorno Juan Barros, al centro ...

Scandalo Pedofilia in Cile - Papa Francesco rimuove altri due vescovi - : Il Pontefice ha accettato la rinuncia di monsignor Alejandro Goic Karmelic e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca, dopo i tre alti prelati rimossi a giugno, tra cui quello al centro dello Scandalo per ...

Pedofilia - il Papa rimuove altri due vescovi della Chiesa cilena : Non sembrano avere fine le conseguenze legate allo scandalo che ha travolto la Chiesa cilena. Papa Francesco ha accettato la rinuncia di altri due vescovi. Dopo quelle del vescovo Juan Barros e di altri due prelati, arrivano le dimissioni dei monsignori Alejandro Goic Karmeli e Horacio del Carmen Valenzuela Abarca. Con una differenza.L'intero episcopato del Cile ha rimesso la decisione nelle mani di Bergoglio: adesso sta al pontefice argentino ...

Quei nomi di peso dietro lo scandalo Pedofilia nella Chiesa cilena : Lo scandalo cileno ha travolto la Chiesa cattolica. L'intero episcopato della nazione sudamericana ha rimesso le proprie dimissioni nelle mani di Papa Francesco . Le prime tre 'rinunce' accettate da ...

Cosa sappiamo del gigantesco scandalo Pedofilia che sta sgretolando la chiesa in Cile : Lo scandalo pedofilia dentro la chiesa cattolica Cilena non si placa. Gli inquirenti hanno già scoperto almeno 35 vittime di violenze sessuali commesse da sacerdoti e ci sono le prove che le autorità ecclesiastiche, pur sapendo, non hanno rimosso o denunciato i preti abusatori. Un vero e proprio terremoto che scuote tutta la curia Cilena.Continua a leggere

Pedofilia in Cile - la polizia perquisisce gli uffici delle diocesi : In Cile, lo 'scandalo-Pedofilia', nel quale sarebbero coinvolti 80 sacerdoti della Chiesa cattolica, sembra essere divenuto oggetto di una crescente attenzione giudiziaria. Il Procuratore Emiliano ...

Pedofilia : Cile - perquisite due diocesi : ANSA, - SANTIAGO DE Cile, 14 GIU - In una mossa senza precedenti, unità della polizia Cilena hanno sequestrato gli archivi ecclesiastici delle diocesi di Santiago del Cile e Rancagua , a sud della ...