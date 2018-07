PECHINO | BOMBA CONTRO AMBASCIATA USA Video ultime notizie | solo un gesto sconsiderato di

PECHINO - BOMBA CONTRO AMBASCIATA USA/ Video ultime notizie - esplosione : legame attentatore e donna in fiamme? : Cina, esplosione all'AMBASCIATA Usa a PECHINO. Video ultime notizie: un uomo ha tentato di lanciare un ordigno artigianale sopra il cancello dell'AMBASCIATA, ma è esploso in volo(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 15:03:00 GMT)