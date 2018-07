Passa col rosso a tutta velocità parlando al cellulare | multa record a un automobilista

Ferrovie dello Stato - il governo azzera i vertici. Toninelli : “Chiudiamo col Passato. Priorità a treni regionali e pendolari” : Cambiano i vertici delle Ferrovie dello Stato. Il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, in un post su facebook ha annunciato di aver firmato la decadenza dell’intero consiglio di amministrazione di Fs “per chiudere con il passato“. Lo scorso 11 giugno l’amministratore delegato Renato Mazzoncini è Stato rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta sui contributi pubblici ricevuti da Umbria ...

Concorso dirigenti scolastici : Passano 8.736 candidati : ecco l’elenco : Terminata la prova di preselezione al Concorso dirigenti scolastici , che si è svolta lunedì 23 luglio, il Miur ha pubblicato sul sito web il numero e l’elenco dei candidati ammessi alla prova, che quindi potranno procedere con l’iter selettivo e sperare di aggiudicarsi il salto di carriera nella scuola. Consulta lo speciale Concorsi pubblici Concorso dirigenti scolastici: ecco i numeri I risultati di questa prima fase sono apparsi sul sito del ...

La riabilitazione Passa attraverso lo sport : a colpi di pagaia contro il tumore al seno : “Pink Dragon Boat”, donazioni dal basso per sostenere la squadra rosanera della Lega Tumori A colpi di pagaia contro il tumore al seno. Perché salire su una canoa, sfidare la corrente, pagaiare per dimostrare di avere forza, allenare corpo e mente, cercare di raggiungere una sponda sicura, sono tutte metafore che raccontano la storia di chi ha affrontato il percorso del cancro. È con questo spirito che la LILT di Palermo – ...

Israele aiuta il Passaggio di 800 Caschi bianchi siriani : erano in pericolo di morte : "Israele continua a mantenere una politica di non intervento per quanto concerne il conflitto in Siria", ha precisato ancora il portavoce. Secondo la radio militare, i 'Caschi bianchi' siriani ...

Increscioso episodio di razzismo : società dal Passato storico costretta a rescindere il contratto di un calciatore di colore : Dato il momento sportivamente non esattamente esaltante, la Torpedo ha guadagnato la ribalta per una vicenda di cronaca decisamente censurabile: la società del club moscovita ha infatti rescisso il ...

Roma - Caterina Pangrazi morta investita da un pullman in Corso Vittorio. «È Passata col rosso» : Una ragazza Romana di 22 anni, Caterina Pangrazi, è morta investita da un pullman turistico. Il drammatico incidente in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Roma. Una...

Spettacoli e sagre - la palla Passa ai Sindaci. Nuove norme per semplificare le misure di sicurezza : Dall'inizio della stagione estiva - e dal conseguente aumento esponenziale degli eventi pubblici organizzati in tutte le parti d'Italia - era riemerso con forza il tema dei vincoli posti agli ...

Roma - ragazza di 22 anni morta investita da un pullman in Corso Vittorio. «È Passata col rosso» : Una ragazza Romana di 22 anni è morta investita da un pullman turistico. Il drammatico incidente in Corso Vittorio Emanuele, nel pieno centro di Roma. Una tragedia avvenuta davanti a...

Europeo Beach Volley - gli azzurri Nicolai-Lupo Passano il turno nonostante la sconfitta : Gli azzurri Nicolai-Lupo sconfitti dalla coppia ceca Perusic-Schweiner, gli italiani passano comunque il turno agli Europei di Beach Volley Nel Campionato Europeo di Beach Volley i vice-campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno chiuso la fase a gironi, cedendo alla coppia ceca Perusic-Schweiner 2-1 (21-18, 14-21, 12-15). Gli azzurri nonostante la sconfitta si sono comunque qualificati al primo turno a eliminazione diretta. Nulla ...

Lecce - la borseggiatrice è insospettabile : mette a segno il colpo ma viene filmata da un Passante. Ecco cosa è successo : Al mercato di Nardò, in provincia di Lecce, un passante nota una donna che si aggira con fare sospetto tra le bancarelle. La donna facendo finta di osservare la merce esposta si accosta a una signora e con mano leggera sfila il portafoglio dalla borsetta e si allontana indisturbata con il bottino. L’utente che ha postato il video sul suo profilo Facebook si augura che attraverso le immagini si possa assicurare alla giustizia l’autrice del ...

Nega un Passaggio a conoscente : accoltellato al petto - fermato violento a Pozzuoli : La notte di ieri 14 luglio i Carabinieri di Pozzuoli sono intervenuti all'Ospedale 'Santa Maria delle Grazie' ove era giunto un 24enne del luogo con una ferita d'arma da taglio al petto e una alla ...

“Eccolo là l’errore!”. Scivolone tremendo! E Meghan Markle non la Passa liscia : Eppure ormai dovrebbe saperlo Meghan Markle che ogni minimo dettaglio viene passato allo scanner! Eppure ormai dovrebbe aver capito che nulla sfugge all’occhio attento della stampa! Andava troppo di corsa stavolta? Se lo chiede il Daily Mail, che ha intercettato immediatamente un epic fail della duchessa del Sussex che è partita alla volta dell’Irlanda con il marito Harry. Era il suo primo viaggio all’estero con lui da quando si sono ...

Spettacoli classici con un po' di cinema e tv e un rimpianto al Passato : ...parole di Paflagone/Panoffino ne" I Cavalieri"? Il pubblico lamenta lo smembramento nelle produzioni e rimpiange i tempi in cui in tre giorni si aveva la possibilità di assistere ai tre Spettacoli, ...

Terrore a Lampugnano : armato di coltello minaccia Passanti - la polizia lo disarma. Video : Brandiva un coltello con una mano e una bottiglia di vetro piena di birra con l'altra. Il suo atteggiamento ha seminato il panico tra i tanti passanti e le persone che aspettavano l'autobus nella ...