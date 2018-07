Parte la produzione de La Casa di Carta 3 | al via le riprese della nuova stagione con

"Massacrato da 4 ristoranti? Fa Parte del gioco". La produzione risponde : Le precisazioni dopo le dichiarazioni del concorrente proprietario di un locale a Padova: "Il successo dello show è dovuto anche al fatto che, nella realizzazione di ciascuna puntata, a tutti i ristoratori protagonisti è lasciata la totale libertà di esprimersi" «Il mio locale massacrato dal programma 'Quattro ristoranti': pronto alla denuncia» "

"I giudizi e le critiche fanno Parte del gioco" : la produzione di "4 ristoranti" smonta la polemica : "Se i giudizi degli altri partecipanti e l'esito della puntata hanno urtato la sensibilità del signor Daniele Bovolato ne siamo dispiaciuti, ma fa parte del gioco": con queste parole, DryMedia, la casa produttrice del programma "Quattro ristoranti", condotto da Alessandro Borghese, ha tentato di spegnere la polemica scoppiata in seguito alla bocciatura della Gourmetteria di Padova, il cui titolare ha deciso di rivolgersi all'avvocato per ...

ENI - Parte Fase 2 produzione offshore a Bahr Essalam : Teleborsa, - Mellitah Oil & Gas, società operativa compartecipata paritariamente da ENI e National Oil Corporation, NOC,, ha avviato la produzione dal primo pozzo del progetto offshore Bahr Essalam ...

Dazi - Harley Davidson vuole spostare Parte della produzione fuori dagli Usa. Trump attacca : “Sarà la loro fine” : Le Harley Davidson, simbolo dei motori made in Usa, sono pronte a lasciare il Paese. La società prevede infatti di spostare al di fuori degli Stati Uniti una parte della sua produzione di moto destinate all’export in Europa per sfuggire ai Dazi introdotti lo scorso 22 giugno da Bruxelles. Una mossa che non è andata giù a Donald Trump. E il presidente Usa minaccia: “Se vanno via, per loro sarà l’inizio della fine“. Secondo la Harley, ...

