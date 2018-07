Parlamento moribondo

ilfattoquotidiano

: @MaraTahnee @FedericoSchinin @gparagone @Mov5Stelle Si può anche parlare dei vitalizi di qualche moribondo esponent… - gigitudine : @MaraTahnee @FedericoSchinin @gparagone @Mov5Stelle Si può anche parlare dei vitalizi di qualche moribondo esponent… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) In principio fu Matteo Renzi, che chiedeva la fiducia incon le mani in tasca, a sottolineare la sua distanza dai Palazzi e dalla “casta”. Era il 2014 e la parola“disintermediazione”– ovvero comunicazione diretta con i cittadini, senza passare per i media tradizionali – cominciava a entrare nel dibattito italiano. Così, come la dizione “democrazia diretta”, più o meno in contrapposizione con “democrazia rappresentativa”. C’era il blog di Beppe Grillo e i voti online del Movimento. E poi sarebbe arrivata la piattaforma Rousseau. Quattro anni dopo, Davide Casaleggio fa un’intervista per dire che “tra qualche lustro ilforse non sarà più necessario”. Rivoluzione? Eversione? In realtà, nulla di tutto questo: la fotografia di una tendenza che è già in atto. Secondo la quale, ilviene esautorato soprattutto dall’alto: nella scorsa ...