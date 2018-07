Papà soffoco L' sms del bimbo che ha permesso al medico di salvare l' intera

huffingtonpost

(Di giovedì 26 luglio 2018) "Papà". A inviare l'sms è un bambino di 7 anni che ha scelto il papà, il dottor Ioannis Kalogirou, per il messaggio disperato. E lui, Ioannis, ha lasciato il suo lavoro e si è fiondato a Mati, il villaggio più colpito dagli incendi che hanno colpito Atene e le zone circostanti. A raccontare la sua storia è il Corriere della Sera:«Quando sono arrivato — racconta il— ho trovato i miei in pessime condizioni, li ho tirati fuori subito e li ho messi in macchina. E poi via, di nuovo tra le fiamme per uscire dal paese. Per fortuna le gomme non hanno preso fuoco. Ci siamo salvati così». Sui social lo chiamano eroe, lui la pensa diversamente: «Sì, lo so, andare tra le fiamme è stata un'idiozia. Ma ce l'ho fatta». Firmato «un padre fortunato».