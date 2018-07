Paola e Chiara | vent’anni di sorelle Iezzi

gqitalia

(Di giovedì 26 luglio 2018) Nel 2013, dopo aver condiviso ben 17 anni di carriera nel mondo della musica, lehanno preso due strade diverse. Questo ha lasciato con il cuore infranto i loro numerosi fan, che avevano iniziato a seguirle fin dai tempi in cui erano coriste degli 883 prima di lanciarsi nella loro avventura come due. Come non ricordare il loro esordio boom con Amici come prima, brano con cui nel 1997 hanno vinto tra i giovani del Festival di Sanremo? Da lì le due cantanti milanesi hanno intrapreso un viaggio intrigante, cambiando sempre pelle, sperimentando e persino provocando. La svolta è arrivata nel 2000 con Television, album pop contenente hit come Vamos a Bailar e Viva el amor, che ha conquistato le classifiche europee e persino giapponesi. Nel 2002 è invece la volta dell’album Festival, da cui è stato estratto un singolo che ha fatto molto discutere ovvero ...