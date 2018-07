Pallotta | L' operato del Bordeaux è ridicolo

raisport.rai

: Pallotta, operato Bordeaux ridicolo - calciosocialfra : Pallotta, operato Bordeaux ridicolo - ossobuco20111 : Pallotta, operato Bordeaux ridicolo - CORNERNEWS24 : #Calcio - Pallotta, operato Bordeaux ridicolo Presidente giallorosso critico su affare Malcom -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Il presidente della Roma, James, dopo aver attaccato il Barcellona per il modo in cui si è comportato in occasione della trattativa di mercato per Malcom, 'le altre squadre sanno che non si ...