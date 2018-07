Pallotta al Barca | “Dateci Messi o niente scuse”

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018) Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “Malcom? Il Barcellona è intervenuto in maniera poco etica. La mattina Monchi era in video conferenza con l’agente del giocatore, l’accordo era fatto. Abbiamo le prove legali, sembra che il Bordeaux sarà chiamato a testimoniare. Ieri il Barcellona ci ha chiesto scusa per Malcom, ma non le accetto, a meno che non ci vendano. Il calciatore voleva venire da noi, con l’Everton e il Leicester c’erano stati solo colloqui formali. Con lui avevamo già concordato una clausola di rescissione di 120 milioni di euro”. Sono le parole del presidente della Roma, , all’emittente radiofonica statunitense SIRIUS XM all’interno del programma ‘The Football Show’, sull’affare Malcom con il Bordeaux saltato all’ultimo minuto per l’inserimento del Barcellona. “Non era stato firmato ...