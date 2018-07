Pallanuoto | il Settebello crolla | la strada dell’Italia agli Europei si ferma in

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello derubato. Gol netto non convalidato a Figlioli. Spagna in finale : Una partita thriller ha tenuto fuori il Settebello dalla finale degli Europei di Pallanuoto del 2018 in quel di Barcellona. Nel remake dell’ultimo atto olimpico del 1992, alla Picornell, questa volta la Spagna si prende la sua rivincita davanti al pubblico di casa battendo gli azzurri per 8-7: per gli iberici domenica la possibilità di giocarsi l’oro con la Serbia. Ha del clamoroso quello che è accaduto allo scadere: Pietro Figlioli ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia 11-1. Settebello in semifinale - le voci dei protagonisti : L’Italia della Pallanuoto ritorna tra le prime quattro selezioni continentali: il Settebello asfalta la Russia nei quarti con lo score di 11-1 e vola in semifinale. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna e due artefici della magica serata, Valentino Gallo e Nicholas Presciutti. Il commissario tecnico Sandro Campagna è entusiasta di quanto fatto dai propri uomini: “I ragazzi sono stati bravi a incanalare la ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Settebello - che autorità! Russia annientata - è semifinale! Del Lungo insuperabile : Il Settebello è tra le prime quattro squadre d’Europa: l’Italia batte la Russia per 11-1 nei quarti di finale della rassegna continentale di Pallanuoto e giovedì giocherà alle ore 22.00 per un posto nella finalissima contro la vincente della sfida tra i padroni di casa della Spagna e la Grecia. Nel primo quarto l’Italia non concretizza una superiorità in avvio, poi Del Lungo disinnesca la prima occasione per i russi. Gli ...

Pallanuoto - Europei 2018 : l’avversaria del Settebello in semifinale. Data - programma - orario e tv : L’Italia si è letteralmente sbarazzata della Russia e si è così qualificata alle semifinali agli Europei 2018 di Pallanuoto maschile che si stanno disputando a Barcellona (Spagna). Il Settebello ha esibito un gioco eccezionale ed è entrato meritatamente in zona medaglie con il serio obiettivo di tornare sul podio continentale dopo la precoce eliminazione del 2016 e il bronzo del 2014. I ragazzi di Sandro Campagna affronteranno ora la ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia-Russia - quarto di finale da non sottovalutare per il Settebello : Quando alla vigilia della rassegna continentale si parlava di sette pretendenti al podio, si faceva riferimento a tutte le squadre qualificate ai quarti, tranne la Russia. La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora, per la nazionale italiana, dopo tre giorni di ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Settebello perfetto nella prima fase - ora l’attacco alla zona medaglie : La prima fase degli Europei di Pallanuoto è stata un vero e proprio successo per il Settebello: primo posto del girone raggiunto in sole due partite, miglior difesa, terzo miglior attacco e seconda miglior differenza reti. Ora per la nazionale italiana tre giorni di riposo e la certezza di essere già ai quarti, evitando Serbia e Croazia fino all’eventuale finalissima, contro Russia o Francia. Le prime tre partite, ed in particolare lo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Evitati gli spauracchi Croazia e Serbia per il Settebello : Il primo scalino è stato superato: obiettivo raggiunto per il Settebello. Il girone preliminare degli Europei di Pallanuoto di Barcellona è stato dominato in lungo e in largo dalla compagine di Sandro Campagna, che ha giocato con una facilità davvero imbarazzante (da ricordare ovviamente la clamorosa vittoria per 12-5 sull’Ungheria). Ora il primo scoglio è passato, c’è bisogno di puntare avanti, con un tabellone che si profila ...

Europei di Pallanuoto - il Settebello vola ai quarti di finale : Prosegue la marcia del Settebello, che supera la Georgia 14-3 nella terza partita degli Europei di pallanuoto.Una semplice formalità l'ultima partita degli azzurri di pallanuoto contro la Georgia, il pareggio 4-4 nel match delle 12.30 tra Ungheria e Germania aveva già consegnato la sicurezza del primo posto ai ragazzi allenati da Sandro Campagna. Ma era importante tenere alta la concentrazione dopo la vittoria netta con la Germania e lo ...