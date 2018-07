Pallanuoto | Europei 2018 | il Setterosa domina il match contro la Germania e vola in

Spagna-Italia - Semifinale Europei Pallanuoto 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv : Il Settebello torna in acqua dopo la roboante vittoria sulla Russia: al termine della prima fase degli Europei di pallanuoto, la nazionale italiana ha vinto il Girone A, ed ha così evitato gli ottavi, passando direttamente ai quarti di finale, che i ragazzi di Campagna hanno dominato Gli azzurri ritorneranno in acqua oggi, giovedì 26 luglio, alle ore 22.00 per cercare il pass per la finalissima di sabato. I ragazzi del CT Sandro Campagna ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna - semifinale vibrante alla Picornell per il Settebello : Per Sandro Campagna la storia si ripete. A 26 anni di distanza da quell’Italia-Spagna, che valse l’oro olimpico ai Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, tornano in acqua, questa volta alla Picornell (nella manifestazione a Cinque Cerchi si giocava al Parco Olimpico del Montjuïc), le selezioni italiana ed iberica per un appuntamento dal valore meno importante, ma comunque ricco di attese: la semifinale degli Europei. Penultimo atto ...

Pallanuoto femminile - Finale Europei 2018 : Grecia-Olanda. Data - programma - orario d’inizio e tv : Grecia e Olanda si affronteranno nella Finale degli Europei 2018 di Pallanuoto femminile: le due squadre torneranno in acqua venerdì 27 luglio per contendersi il titolo continentale nella vasca di Barcellona (Spagna). Da una parte le oranjes che hanno avuto la meglio sull’Ungheria, dall’altra le elleniche che hanno sconfitto la Spagna. L’Olanda va a caccia del quinto titolo (ma l’ultimo risale al 1993) dopo aver perso gli ...

Pallanuoto femminile - Europei Barcellona 2018 : i risultati delle semifinali. Italia per il quinto posto - finalissima Olanda-Grecia : Si sono disputate a Barcellona le semifinali degli Europei di Pallanuoto femminile: l’Olanda batte 8-7 l’Ungheria e vola in finale, dove incontrerà la Grecia, che supera le padrone di casa della Spagna, vincendo per 11-9. L’Italia asfalta la Germania per 17-2 e giocherà venerdì alle ore 18.15 contro la Russia, che ha la meglio per 13-10 sulla Francia, per il quinto posto. Seconda fase risultati 25 ...

Pallanuoto femminile - Europei 2018 : il Setterosa batte la Germania 17-2 e si giocherà il quinto posto : Torna alla vittoria il Setterosa dopo la deludente sconfitta ai quarti di finale degli Europei di Pallanuoto femminile a Barcellona con l’Ungheria. Le azzurre hanno sconfitto per 17-2 la Germania nella semifinale per il quinto posto: la squadra di Fabio Conti andrà dunque a giocarsi il piazzamento ai piedi del podio contro la Russia in una sfida comunque spettacolare. Germania-Italia 2-17 Germania: Saurusajtis, Vosseberg, Hinz, Eggert, I. ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna e Croazia-Serbia - due semifinali di lusso : È praticamente il meglio che l’Europa della Pallanuoto può presentare al momento. Escluso il Montenegro, che forse avrebbe meritato (magari con un sorteggio migliore) qualcosa in più, le quattro semifinaliste della manifestazione continentale a Barcellona sono anche le più forti del Vecchio Continente, almeno per quello che hanno dimostrato nell’ultimo biennio. Italia-Spagna e Croazia-Serbia, due penultimi atti di lusso. Partiamo ...

Pallanuoto - Europei 2018 : i risultati dei quarti di finale. Serbia-Croazia semifinale di lusso - l’Italia sfiderà la Spagna : Ci sarà un anticipo di finale: Serbia-Croazia, un penultimo atto tra i Campioni Olimpici e i Campioni del Mondo. Scherzo del tabellone agli Europei di Pallanuoto in quel di Barcellona, con le due prime forze al mondo che nella manifestazione continentale non si sfideranno per la medaglia dal valore più pregiato. I campioni olimpici non hanno faticato troppo con un’Ungheria molto spenta, invece è servita tutta la classe ai campioni iridati ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Spagna in semifinale. Data - programma - orari e tv : L’Italia sfiderà la Spagna nelle semifinali degli Europei 2018 di Pallanuoto maschile. Il Settebello ha letteralmente demolito la Russia con un perentorio 11-1 mentre le Furie Rosse si sono scatenate contro la Grecia nella seconda parte di gara. Gli azzurri se la dovranno vedere contro gli iberici nella piscina di Barcellona, nell’eterno revival della mitologica Finale delle Olimpiadi 1992: i ragazzi di Sandro Campagna partiranno ...

Europei di Pallanuoto - il Settebello domina la Russia ed è in semifinale : Serata magica per il Settebello , che domina la Russia 11-1 e conquista le semifinali agli Europei di pallanuoto . Comincia la fase ad eliminazione diretta per gli azzurri allenati da Sandro Campagna, ...

Pallanuoto : l'Italia demolisce la Russia 11-1. Settebello in semifinale agli Europei : Un totale trionfo in una gara senza storia. Il Settebello si conferma tra le migliori quattro d'Europa battendo la Russia 11-1 nella rassegna continentale e giovedì alle 22 se la vedrà con la vincente ...

Pallanuoto - Europei 2018 : Italia-Russia 11-1. Settebello in semifinale - le voci dei protagonisti : L’Italia della Pallanuoto ritorna tra le prime quattro selezioni continentali: il Settebello asfalta la Russia nei quarti con lo score di 11-1 e vola in semifinale. A fine gara al sito federale hanno parlato il CT Sandro Campagna e due artefici della magica serata, Valentino Gallo e Nicholas Presciutti. Il commissario tecnico Sandro Campagna è entusiasta di quanto fatto dai propri uomini: “I ragazzi sono stati bravi a incanalare la ...

Pallanuoto - Europei 2018 : il tabellone delle semifinali. Date - programma - orari e tv :

Pallanuoto - Europei 2018 : l'avversaria del Settebello in semifinale. Data - programma - orario e tv :