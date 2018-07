Palermo Oltre 500 tangueri di tutto il mondo a Palermo per il Tango Fest

Palermo : Zamparini felice - annullato il sequestro di oltre 1 milione : Il Tribunale del riesame di Palermo ha dissequestrato il denaro – oltre un milione – sequestrato dal Gip, su richiesta della Procura, al Palermo calcio e all’ex patron rosanero, Maurizio Zamparini. La società era assistita dall’avvocato Tony Gattuso, Zamparini dagli avvocati Giovanni Rizzuto e Maria Teresa Napoli. Non sono ancora note le motivazioni della decisione. Il sequestro è stato disposto nell’ambito ...

Palermo : tratta di esseri umani - oltre un secolo di carcere per sedici imputati : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - oltre un secolo di carcere per sedici imputati accusati di avere organizzati la tratta di esseri umani tra l'Italia e i paesi africani. La sentenza è stata emessa dal gup di Palermo Annalisa Tesoriere che ha condannato a 124 anni di carcere i 16 componenti di una banda

Terremoti : la parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si è sollevata di oltre 30 cm [FOTO] : La parte ovest dell’isola di Ustica (Palermo) si sarebbe sollevata di oltre 30 cm a causa di due Terremoti avvenuti nel primo quarto del 1900. È quanto emerge dal rilevamento a nuoto per lo studio dei meccanismi di erosione e delle variazioni del livello del mare lungo i 13 km del perimetro dell’isola, condotto nell’ambito del progetto scientifico internazionale Geoswim dell’ENEA e dell’Università di Trieste, che prevede la mappatura complessiva ...

Palermo - asportato un tumore di oltre 20 cm/ La Maddalena - intervento record su neo mamma : Palermo, asportato un tumore di oltre 20 cm nel surrene: Ospedale La Maddalena, intervento record su una neo mamma. Paziente in buone condizioni di salute(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 10:52:00 GMT)

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Per arrivare oltre confine si pagavano 3mila euro a testa. E' uno dei particolari che emerge dall'operazione dei carabinieri del Nucleo informativo di Palermo che ha portato al fermo di 17 persone, italiane e straniere, a vario titolo ritenute responsabili di associazio

Migranti : fermi Palermo - 3mila euro per arrivare oltre confine (2) : (AdnKronos) - Grazie a loro così i clandestini in contatto con Rexhepi riuscirono a varcare il confine, viaggiando nascosti all’interno di un’auto con i vetri oscurati, condotta dalla donna. "Tale circostanza ha costituito il presupposto per Driton Rexhepi e Ibrahim Latifi di entrare stabilmente all

Calcio : oltre 1 mln sequestrato al Palermo - circa 100mila euro al patron Zamparini (2) : (AdnKronos) - Secondo i finanziari, Zamparini si sarebbe "sistematicamente" servito della Mepal srl, di cui è risultato essere amministratore di fatto, come una sorte di "cassaforte per mettere al riparo le disponibilità correnti della società di Calcio dalle temute azioni esecutive dell’erario, nei

Palermo : scoperti due centri scommesse abusive - sanzioni per oltre 100mila euro : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Due centri scommesse abusivi e sanzioni per oltre 100mila euro. E' il risultato di un servizio di controllo svolto, a Palermo, dai carabinieri supportati da ispettori dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La prima sala abusiva è stata scoperta in via Eredia, nel qu

Palermo : oltre 50 furti di rame in tutta la Sicilia - dieci misure cautelari : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - Avevano 'brevettato' una canna da pesca con una tronchesina sull’estremità, opportunamente costruita per raggiungere i cavi dell’alta tensione, tranciarli e rubare così il rame. Sono dieci i componenti del sodalizio criminale che sarebbero responsabili di una cinquanti

Palermo : sequestrati oltre 200 chili di pane a tre venditori ambulanti : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - oltre 200 chili di pane in cattivo stato di conservazione sono stati sequestrati, e distrutti, a tre venditori ambulanti abusivi, a Palermo. L'operazione congiunta di polizia municipale e carabinieri ha riguardato due venditori di via Pacinotti e uno in piazza Mauro de