Pakistan | voto | partito campione cricket Khan in testa

Elezioni Pakistan - attentato nel giorno del voto : 28 morti in un seggio. “Attacco suicida - un uomo si è fatto esplodere” : Almeno 28 persone sono morte in Pakistan, a Quetta, vicino a un seggio aperto per le Elezioni legislative. Si è trattato di un attacco suicida. Secondo quanto riferito da un funzionario locale, Hashim Ghilzai, l’attentatore stava cercando di entrare nel seggio quando la polizia ha tentato di fermarlo. A quel punto si è fatto esplodere. Tra le vittime ci sono tre agenti di polizia e due bambini. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Per ...

Voto Pakistan - confine afghano chiuso : ... Pml-n, dell'ex primo ministro Nawaz Sharif, attualmente in carcere per corruzione, il Pakistan Tehreek e Insaf, Pti, del giocatore di cricket entrato in politica, Imran Khan e il Partito popolare ...

Pakistan al voto dopo una campagna elettorale segnata dal sangue : • Partito Popolare Pakistano: è guidato da Asif Ali Zardari ed è una forza politica moderatamente progressista e liberale, ispirata a un modello politico ed economico socialista e democratico. • ...