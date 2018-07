Pakistan | elezioni storiche segnate da brogli e attentati

Attentato Isis in Pakistan : 32 morti - Elezioni nel sangue/ Ultime notizie : la morsa dell’Islam fondamentalista : Pakistan, nuovo Attentato il giorno delle Elezioni. Ultime notizie: almeno 32 morti e 50 feriti, dopo un ordigno fatto esplodere presso il seggio di Quetta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 13:25:00 GMT)

Elezioni Pakistan - attentato nel giorno del voto : 28 morti in un seggio. “Attacco suicida - un uomo si è fatto esplodere” : Almeno 28 persone sono morte in Pakistan, a Quetta, vicino a un seggio aperto per le Elezioni legislative. Si è trattato di un attacco suicida. Secondo quanto riferito da un funzionario locale, Hashim Ghilzai, l’attentatore stava cercando di entrare nel seggio quando la polizia ha tentato di fermarlo. A quel punto si è fatto esplodere. Tra le vittime ci sono tre agenti di polizia e due bambini. L’attacco non è stato ancora rivendicato. Per ...

Guida alle elezioni in Pakistan : Il campione di cricket che finanzia l'estremismo Khan, 66 anni, capitano della Nazionale, con cui ha vinto la coppa del mondo nel 1992, è entrato in politica dopo aver lasciato la carriera sportiva e ...

Pakistan - aperti seggi per elezioni : imponenti misure di sicurezza : Tra stringenti misure di sicurezza sono iniziate le undicesime elezioni generali del Pakistan. Sono chiamati alle urne 105,9 milioni di aventi diritto registrati e che voteranno nelle rispettive ...

Pakistan - tutto pronto per le elezioni : tre candidati uccisi in pochi giorni : Il 25 luglio 2018 ci sono le elezioni politiche in Pakistan . Questa la data in cui i cittadini verranno chiamati alle urne . Il mandato dell'attuale Parlamento e delle Assemblee provinciali è scaduto ...

Pakistan - terrore alle elezioni e ascesa di Imran Khan : Una formazione politica che è considerata dal Dipartimento di Stato Usa come l'interfaccia politica dei Talebani del Pakistan. Suo figlio Talha Saeed è candidato. La propaganda di Saeed è esplicita: '...

Pakistan - si avvicinano le elezioni del terrore : Il 25 luglio si vota. Il favorito è un ricco ex campione di cricket che finanzia le scuole coraniche estremiste. Il paese è stato inserito nella “grey list” di chi aiuta economicamente il terrorismo. E per il Parlamento corrono partiti vicini alla jihad La nuova minaccia si chiama Pakistan, una polveriera pronta a esplodere"

Pakistan - attentato prima delle elezioni : oltre 120 morti - : Durante un comizio elettorale in Baluchistan un kamikaze si è fatto esplodere con un bilancio pesantissimo di vittime. L'attacco è stato rivendicato dall'Isis