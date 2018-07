Padoan | ' Dl dignita' ? Dovrebbero chiamarlo decreto punizione'

Dl dignità - Padoan : "Accuse gravi alla mia ex squadra" : Pier Carlo Padoan non ci sta e respinge al mittente le ipotesi di “complotto” in merito alla relazione che accompagna il Dl dignità. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, infatti, è emerso che il provvedimento comporterebbe la perdita di 8mila posti di lavoro all’anno, da qui al 2018, dunque, sarebbero 80mila le persone che finirebbero a casa secondo i calcoli dei tecnici. Questa parte di relazione, secondo quanto detto dal vicepremier ...