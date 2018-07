Ospedale Zurigo | Marchionne in cura per grave malattia

Morto Marchionne - l’Ospedale di Zurigo : “In cura per una grave malattia da più di un anno” : l’ospedale universitario di Zurigo ha confermato per la prima volta che l'ex amministratore delegato di Fca era un paziente della struttura. “Sergio Marchionne era un paziente dell'Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia”, hanno fatto sapere in una nota.Continua a leggere

Marchionne - l’Ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Marchionne morto stamattina a Zurigo : ma il suo nome non compare nei registri dell'Ospedale : Sergio Marchionne è morto la mattina del 25 luglio 2018 a Zurigo, nell'Ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera e fortezza di riserbo impenetrabile. Ma il nome del manager non ...

Marchionne in Ospedale Gli aggiornamenti sullo stato di salute del manager Fca Segui la diretta da Zurigo : Ricoverato nel reparto di terapia intensiva della clinica universitaria. Al suo capezzale la compagna e i due figli