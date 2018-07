Ospedale di Zurigo su Marchionne | “Grave malattia da oltre un anno”

Marchionne - l’Ospedale di Zurigo : “Era malato da oltre un anno” : Marchionne, l’ospedale di Zurigo: “Era malato da oltre un anno” Marchionne, l’ospedale di Zurigo: “Era malato da oltre un anno” Continua a leggere L'articolo Marchionne, l’ospedale di Zurigo: “Era malato da oltre un anno” proviene da NewsGo.

Ospedale Zurigo : Marchionne da oltre un anno in cura per grave malattia. Fca : non lo sapevamo : La clinica universitaria irrompe nella vicenda della morte dell’ex amministratore delegato di Fca, smentendo le voci di un errore medico. «Sergio Marchionne da oltre un anno si recava a cadenza regolare presso il nostro Ospedale al fine di curare una grave malattia». Il commento di Fca: noi informati solo il 20 luglio dalla famiglia, non sapevamo del suo stato di salute ...

Morto Marchionne - l’Ospedale di Zurigo : “In cura per una grave malattia da più di un anno” : l’ospedale universitario di Zurigo ha confermato per la prima volta che l'ex amministratore delegato di Fca era un paziente della struttura. “Sergio Marchionne era un paziente dell'Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia”, hanno fatto sapere in una nota.Continua a leggere