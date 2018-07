Ospedale di Zurigo | Marchionne in cura da oltre un anno per grave malattia

Marchionne - l’Ospedale di Zurigo esce allo scoperto : svelate le cause della morte dell’ex presidente Ferrari : L’ospedale in cui era ricoverato Marchionne ha reso noto che l’ex presidente della Ferrari era affetto da oltre un anno da una grave malattia “Sergio Marchionne era un paziente dell’Ospedale universitario di Zurigo. Da più di un anno si era sottoposto a diverse cure per una grave malattia“. Daniele Badolato L’Universitätsspital di Zurigo ha confermato oggi per la prima volta che l’ex Ceo di Fca era ...

Marchionne morto stamattina a Zurigo : ma il suo nome non compare nei registri dell'Ospedale : Sergio Marchionne è morto la mattina del 25 luglio 2018 a Zurigo, nell'Ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera e fortezza di riserbo impenetrabile. Ma il nome del manager non ...

Marchionne morto a Zurigo : ma il suo nome non compare nei registri dell'Ospedale : Sergio Marchionne è morto la mattina del 25 luglio 2018 a Zurigo, nell'Ospedale Universitario, centro di eccellenza di tutta la Svizzera e fortezza di riserbo impenetrabile. Ma il nome del manager non ...

Marchionne in Ospedale Gli aggiornamenti sullo stato di salute del manager Fca Segui la diretta da Zurigo : Ricoverato nel reparto di terapia intensiva della clinica universitaria. Al suo capezzale la compagna e i due figli

Marchionne : Ospedale universitario di Zurigo non conferma degenza : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Marchionne in Ospedale a Zurigo - le sue condizioni sono irreversibili : Sergio Marchionne, è ricoverato in terapia intensiva. Secondo quanto si apprende, le sue condizioni sono irreversibili . La notizia non viene confermata dall'azienda. E' una presenza discreta quella ...

Marchionne in Ospedale a Zurigo - presenza dei media discreta - FOTO : E' una presenza discreta quella dei media all'esterno dell'ospedale Universitario di Zurigo dove è ricoverato da oltre tre settimane Sergio Marchionne. Al suo fianco la compagna. L'ultima apparizione ...