Opener BlackFly | l’auto elettrica volante che costerà come un SUV

gqitalia

: Opener BlackFly, il VTOL elettrico da assemblare in autonomia - Everyeye : Opener BlackFly, il VTOL elettrico da assemblare in autonomia - DMove_it : Spunta dal nulla il primo prototipo in fase già molto avanzata - ff0rt : Blackfly: aeroplano elettrico originale, ultraleggero, anfibio e a decollo verticale. 25 miglia di autonomia non se… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) Avete presente quella cosa per cui non vi fidate a comprare un’autoperché avete paura di restare a piedi? Ecco, la canadeseha intenzione di mettere in commercio una macchinadotata proprio di un motore alimentato a batterie. Tra le feature su cui insistono i suoi progettisti sembra ci sia una estrema facilità di guida, grazie ad un ampio utilizzo dell’elettronica e a un sistema di decollo e atterraggio automatizzato (possibile anche sull’acqua). L’è alto soltanto mezzo metro, lungo quattro e può ospitare una sola persone, del peso non superiore a 114 Kg e non più alta di due metri. L’autonomia dichiarata è di 40 chilometri, con una velocità di punta di 62 Km/h. In America ha ricevuto l’autorizzazione a volare ed è classificatoaereo super leggero. Per rischiare la morte non serviranno neppure tutti ...