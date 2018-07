Omicidio giovane nel Salento | due fermi

L'Aquila - Arrestato giovane per tentato Omicidio foto : Leggi anche CRONACA Dopo lo spaccio il furto, Arrestato CRONACA Girava armato di ascia, Arrestato CRONACA L'Aquila , Arrestato pusher grazie all'app 'YOUPOL' CRONACA Sulmona, Arrestato pregiudicato in ...

Spagna - uccisa giovane leader Spd tedesca/ Ultime notizie : arrestato 41enne per l’ Omicidio di Sophie Lösche : Spagna , uccisa giovane leader Spd tedesca : per l'omicidio della 28enne Sophie Lösche è stato arrestato un uomo di 41 anni, l'avrebbe prima stuprata.(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 16:59:00 GMT)

Giovane mamma scomparsa nel nulla - svolta nel caso : il marito fermato per Omicidio : Potrebbe essere ad una drammatica svolta il caso di Allou Suad, la mamma bresciana di 29 anni di cui non si hanno più notizie da domenica scorsa. Nella notte le forze dell’ordine hanno fermato il marito 50enne...

Delitto di Sassari : giovane reo confesso arrestato per Omicidio : Si tratta di un 25enne di Carbonia, ma residente anche lui a Ottava, come la vittima. L' omicidio è avvenuto nei pressi del campo sportivo di Sassari , nella frazione di Ottava, il calciatore Nicola ...

Roma - madre e figlia morte : Omicidio -suicidio?/ Ultime notizie : giovane accoltellata - 43enne giù dal terrazzo : Roma , madre e figlia morte : si ipotizza un caso di omicidio-suicidio. La donna 43enne avrebbe prima accoltellato la 18enne poi si sarebbe lanciata da terrazzo .(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 08:38:00 GMT)

CASTEL MADAMA - GIOVANE TROVATO MORTO IN UN CAMPO/ Ultime notizie : 25enne di Tivoli - si indaga per Omicidio : 25enne TROVATO MORTO a Roma nelle campagne di CASTEL MADAMA: Ultime notizie, mistero nella Capitale. Ucciso con un proiettile conficcato nel collo? (Pubblicato il Sun, 13 May 2018 15:02:00 GMT)