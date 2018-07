Ok della Corte Ue allo sgombero dei nomadi a Roma| La Raggi | funziona la nostra “terza

Frassinoro - domenica 29 luglio il corteo storico della 'Settimana Matildica' : ... come sempre, la figura della contessa e la potente abbazia benedettina di Frassinoro da lei fondata nel 1071 che viene ricordata con rievocazioni, animazioni medievali, spettacoli e incontri ...

A Roma sgombero al campo nomadi per problemi sanitari. Sbloccata la sospensiva della Corte Europea : Sgomberati i Rom dal Camping River di via Tiberina, periferia nord della Capitale. Questa mattina all’alba sono arrivate volanti e e blindati di polizia di stato, carabinieri e polizia locale. Lo sgombero del campo nomadi era stato bloccato fino a venerdì dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, ma l’intervento è stato reso necessario a causa del...

Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema : Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema del paese. In pratica, l’emendamento darà al partito di governo il potere di accelerare la nomina del prossimo presidente della Corte Suprema, in sostituzione The post Il senato della Polonia ha approvato un emendamento molto controverso sull’elezione del presidente della Corte Suprema appeared first on Il Post.

"Stop sgomberi campo rom a Roma" - l'alt della Corte Ue : "La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, attraverso l'adozione di una misura di emergenza, ha ordinato al governo italiano di non procedere allo sgombero dell'insediamento di Camping River , ...

L'ondata rossa nella politica Usa : perché sentiremo presto parlare della compagna Alexandria Ocasio-Cortez : A fine giugno avevo gia' scritto un articolo di cronaca su AOC, 28 anni, ispanica, ex barista, perche' aveva vinto le primarie di partito in un distretto newyorkese " tra il Bronx e i Queens - ...

Il colpevole ritardo della Corte di Strasburgo sul delitto Politkovskaja : Le parole del capo redattore di Novaja Gazeta, Vjacheslav Izmailov, nel 2007 e quelle della Corte europea del 2018 concordano sulle trame intorno all’omicidio della giornalista. Quello che non coincide sono gli anni

Assunta Montanarino - ecco chi è la nuova "segretaria della polemica" alla corte di Di Maio : Sulla giovane donna si sono posate pesanti critiche non solo per la giovane età e per la sua scarsa esperienza, nonostante una laurea in Economia, ma anche per il fatto che proviene dallo stesso ...

Mogherini : Libia come porto non sicuro 'è una valutazione della Corte Ue dei diritti dell'Uomo' : ... l'alta rappresentante ha spiegato che quella della Corte è "una valutazione puramente giuridica" sulla quale "non c'è' alcuna 'decisione politica da prendere"

La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori : La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che i genitori di un’adolescente morta nel 2012, dopo essere stata investita da un treno, hanno il diritto di accedere al profilo Facebook della loro figlia, compresi i suoi messaggi privati. The post La Corte di Cassazione Federale della Germania ha stabilito che il profilo Facebook di una ragazza morta può essere ereditato dai suoi genitori appeared first on Il Post.

Spagna - scandalo a corte : re Juan Carlos nei guai per le accuse della presunta amante : L’ombra dello scandalo si allunga di nuovo sulla monarchia spagnola: nel mirino è finito il re emerito Juan Carlos I, accusato dalla presunta amante Corinna Zu...

Yuri Cortez pubblica le foto scattate mentre è stato travolto dai giocatori della Croazia : Una gioia che ha travolto anche lui. Ma Yuri Cortez, fotografo e capo dell'agenzia Afp in Messico, ha continuato a fare il suo lavoro. E il prodotto è assolutamente eccellente: le immagini di Mandzukic e compagni che esultano per il 2-1 nella semifinale dei mondiali mostrano tutta la gioia del calcio.Il fotografo è stato completamente abbattuto dai giocatori della Croazia ma ha continuato a scattare con le sue due reflex, mostrando ...

Riforma pensioni 2018/ Su Quota 100 l'ipoteca della Corte dei Conti (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultime notizie. l'ipoteca della Corte dei Conti su Quota 100 allo studio del Governo. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 09:16:00 GMT)

Carles Puigdemont - l’ex presidente catalano verso l’estradizione. Manca solo il via libera della Corte federale tedesca : Carles Puigdemont verso l’estrazione. La corte d’Appello dello Schleswig-Holstein ritiene che la consegna dell’ex presidente catalano, fermato in Germania il 25 marzo scorso, alla Spagna sia ammissibile per il reato di malversazione, ma non per quello di ribellione. La decisione finale spetterà comunque alla corte di giustizia federale. Puigdemont era stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra ...

Allarme della Corte dei Conti : la popolazione invecchia - serve calo del debito : ROMA - 'E' necessario affrettarsi a ridurre e in prospettiva a rimuovere, l'inevitabile pressione che un elevato debito pubblico pone sui tassi di interesse e sulla complessiva stabilità finanziaria ...