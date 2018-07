Odissea nello spazio sconosciuto antipasto della Notte Europea dei Ricercatori 2018

2001 - Odissea nello Spazio : un'opera che pesa su noi tutti : La domanda è sempre la stessa, si perde nella notte dei tempi e contempla la filosofia, la scienza e la religione. Qual è il nostro ruolo rispetto all'universo e allo scorrere del tempo? La risposta ...

Torna nelle sale '2001 Odissea nello Spazio' - capolavoro di Kubrick : Dopo lo straordinario successo ottenuto al box office italiano, '2001: Odissea nello Spazio' di Stanley Kubrick tornerà nelle sale italiane martedì 19 e mercoledì 20 giugno. Per continuare a celebrare ...

Cinema : '2001 Odissea nello spazio' torna 50 anni dopo : È stato catalogato come genere di fantascienza quando invece ha affrontato l'antropologia, la scienza, la letteratura e la musica come poche altre volte è avvenuto nella storia del Cinema. Parliamo ...

2001 : Odissea nello spazio - di Stanley Kubrick : Esaltati dall'idea di poter comprendere il mondo attraverso la scienza, ci siamo spinti fuori dal nostro pianeta, non rassegnandoci all'idea che il linguaggio e il significato non esistano al di ...

“2001 : Odissea nello spazio” - al The Space la versione rimasterizzata a 50 anni dall’uscita del film : 2001: Odissea nello spazio fa ritorno al cinema. In occasione del 50esimo anniversario di uno dei film più celebri di Stanley Kubrick, considerato una pietra miliare del cinema di fantascienza e non solo, sarà proiettata la versione rimasterizzata per soli due giorni, il 4 e il 5 giugno, in tutti i multisala del circuito The Space Cinema. Il film, basato su un soggetto di Arthur C. Clarke, racconta una favola apocalittica sul destino ...

2001 - l'Odissea - in - compresa nello spazio di Stanley Kubrick : ... un po' come era successo su altri versanti, nel 1956, con Pianeta proibito di Fred McLeod Wilcox , che oltre frantumare gli schermi aveva addirittura invaso il mondo dei giocattoli a movimento ...

'2001 : Odissea nello spazio' torna nelle sale per i 50 anni dalla prima uscita : Un monolite. Scuro, opaco, impenetrabile, misterioso. Eppure affascinante, magnetico, imprescindibile. A cinquant'anni quasi esatti dalla prima uscita nelle sale, nei cinema italiani il 4 e 5 giugno prossimi gli appassionati di fantascienza in particolare e di cinema in generale potranno rivedere “2001: Odissea nello spazio”. Un nuovo paradigma per la fantascienza Un film che calamita a confonde, “2001”. Che pone più domande di quante non ne ...