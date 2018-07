Oculus | “Home After War” e il nuovo episodio di “SPHERES” debuttano

eurogamer

(Di giovedì 26 luglio 2018)è felice di annunciare che il progetto HomeWar: Returning to Fear in Fallujah realizzato dai Creators Lab di VR for Good e ildi SPHERES (l'ultimo in ordine di uscita, ma il primo della serie) l'debutteranno alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia ad agosto. Per il secondo anno consecutiva il Festival ha aggiunto una vera e propria categoria VR alla sua selezione ufficiale, dimostrando il suo impegno costante nei confronti della realtà virtuale come forma d'arte.è quindi orgogliosa di poter tornare, dopo la prima mondiale di Dispatch avvenuta nella precedente edizione. Diretto da Gayatri Parameswaran di NowHere Media in collaborazione con il Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD), HomeWar racconta la tragica e reale storia del ritorno a Falluja di una famiglia irachena dopo essere stata sfollata ...