Nutella | si cercano assaggiatori senza esperienza

(Di giovedì 26 luglio 2018) Sidi. Sembrerebbe uno divertentissimo scherzo capace di suscitare l'attenzione di ogni bambino, ma la figura che l'azienda piemontese famosa in tutto il mondo ricerca è quella di "giudice sensoriale", ovvero di assaggiatore di. La Ferrero ha pubblicato questa singolare offerta di lavoro per testare i semilavorati e i prodotti iniziali della nota crema al cacao per i consumatori che in futuro la acquisteranno. L'annuncio della Ferrero su un sito di lavoro L'annuncio è stato pubblicato dalla Openjobmetis per conto della società di ricerca e sviluppo della Ferrero, la Sorematic Italia. Solitamente l'azienda Ferrero utilizza dei dipendenti propri per poter testare il gusto della crema al cacao e nocciole, ma ora vuole che si testi su semplici consumatori, a cui non è richiesta nessuna. Fra i soli requisiti richiesti vi è la totale ...