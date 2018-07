Nuovi insediamenti commerciali | coro di No dalle associazioni di categoria

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 26 luglio 2018) Pescara - Si è tenuta questa mattina a Pescara la conferenza stampa che ha visto la partecipazione dei Consiglieri Regionali del M5S, Sara Marcozzi e Pietro Smargiassi, con loro lediConfcommercio, Confartigianato, Confesercenti e Casa artigiani. Sul tavolo c’è la legge approvata nella scorsa seduta di Consiglio che aprirebbe la strada all’insediamento dicentrie gallerie. I cinque stelle attaccano la maggioranza di questo governo regionale che “ancora una volta dimostra di non avere una visione del futuro, dell’economia di questa regione e del suo territorio”. Secondo i Consiglieri regionali M5S, infatti, il progetto di legge avente ad oggetto “Norme per il migliore utilizzo delle aree industriali degli ex-consorzi” non sarebbe altro che “un colpo di coda pre-estivo per trasformare le aree industriali degli ex-consorzi ...