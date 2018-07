Nuove date di Cesare Cremonini nei palazzetti | calendario aggiornato e biglietti in

Gemitaiz - il tour nei club si arricchisce di Nuove date : Segnati gli appuntamenti in agenda The post Gemitaiz, il tour nei club si arricchisce di nuove date appeared first on News Mtv Italia.

Festival di Sanremo 2019 : Nuove date e rivoluzione Nuove Proposte : Aria di cambiamento per il Festival di Sanremo 2019, il secondo sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni. Stando a quanto anticipa Sorrisi sembra che il cantante romano abbiagià le idee chiare per la prossima edizione: più spazio ai giovani e più tempo per mettere a punto la macchina organizzativa. La settimana inizialmente designata per la gara, fissata dal 5 al 9 febbraio, slitterebbe, quindi, a quella successiva, dal 12 al 16. ...

Tutte le Nuove date del tour europeo di Max Gazzè per La Favola di Adamo ed Eva : biglietti in prevendita : Le nuove date del tour europeo di Max Gazzè sono finalmente ufficiali. L'artista di Alchemaya sarà ancora in Spagna per tre date dedicate all'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, con biglietti in prevendita su tutti i canali abilitati. Si amplia, quindi, il calendario di date pensate da Max Gazzè per l'anniversario di La Favola di Adamo ed Eva, uno dei brani più rappresentativi del suo repertorio. I biglietti sono in prevendita ...

Irama inarrestabile : album doppio platino - live sold out. Nuove date in arrivo : Irama, un successo dietro l’altro: l’album Plume è stato certificato doppio platino Continua il successo di Irama, il giovane cantautore che ha trovato in Amici di Maria De Filippi la sua fortuna. Irama era già noto al pubblico e grazie al talent show di Canale 5, che ha vinto, è riuscito ad ottenere dei risultati […] L'articolo Irama inarrestabile: album doppio platino, live sold out. Nuove date in arrivo proviene da Gossip e ...

Il duetto speciale di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre e le Nuove date di Non abbiamo armi live : Il duetto di Ermal Meta con il Big Boy Sergio Sylvestre ha raggiunto il web direttamente attraverso i profili social di Ermal Meta. I due hanno improvvisato un duetto speciale sulle note del singolo Big Boy, composto da Ermal Meta per il vincitore di Amici di Maria De Filippi (edizione numero 15, chiusa nel 2016). Sergio Sylvestre, concorrente americano dalla voce soul, aveva conquistato il cuore del pubblico che lo aveva sostenuto nel suo ...

Emma Marrone - Essere Qui Tour/ Le Nuove date da febbraio 2019 : biglietti in vendita e calendario dei live : Emma Marrone, Essere Qui Tour, le nuove date da febbraio 2019 in giro per l'Italia: biglietti in vendita e calendario dei live, il club musicale "Exit" riapre i battenti.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 16:51:00 GMT)

Calzature - Nuove date per le mostre a Monaco di Moda Made in Italy : nuove date - dal 23 al 26 marzo e dal 6 all'8 ottobre - per le edizioni 2019 di Moda Made in Italy , appuntamento fieristico di riferimento per il mondo della calzatura in Germania, in scena al MOC - Munich Order Center di Monaco di Baviera. Moda Made in Italy - promosso da Assocalzaturifici - è l'appuntamento di rifinitura degli ordini di fine ...

Posticipati i concerti di Liam Gallagher in Italia : info Nuove date e rimborso dei biglietti : Sono stati Posticipati i concerti di Liam Gallagher in Italia in programma per il mese di novembre del 2018. A causa di impegni imprevisti da parte del cantante, l'organizzazione è costretta a rimandare i due eventi attesi nella penisola a novembre. Liam Gallagher in Italia a novembre avrebbe dovuto tenere due concerti. Il primo era in programma per il 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano, il secondo per il 16 novembre al ...

«Cremonini Live 2018» : ecco le Nuove date nei palazzetti : Quattro stadi, 150mila spettatori, un palco di sessanta metri, tre passerelle, cinque maxi-schermi e venti scenografie. I numeri dell’ultimo tour di Cesare Cremonini colpiscono e impressionano: merito di un talento, quello di Cremonini, fra i più splendenti e di uno show meticoloso, curato nei minimi termini. Da qui, dopo le tappe a Lignano, Milano, Roma e Bologna, la decisione di aggiungere sedici nuove date indoor, nei palazzetti di ...

Ancora Nuove date per il tour di Laura Pausini - si aggiunge Ancona : info biglietti in prevendita : Si aggiunge una nuova data al tour di Laura Pausini, al via dal Circo Massimo dal 21 luglio prossimo. L'artista di Solarolo ha annunciato l'approdo al Palaprometeo di Ancona, nella quale terrà un concerto in programma per il 15 settembre. Si aggiunge quindi un nuovo palaport alla lunga lista già annunciata nelle passate settimane. Le prevendite dei biglietti si svolgeranno come indicato per tutte le altre date, con un'apertura esclusiva per ...

Turchia : Erdogan vince le Elezioni - Akp perde 7 punti/ Presidente rieletto - Nuove ondate di arresti : Elezioni in Turchia, ultime notizie e sondaggi: Erdogan contro i quattro partiti di opposizione uniti, Muharrem Ince principale avversario. Dati reali: maggioranza assoluta del Presidente(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 12:55:00 GMT)

Nuove date instore di Biondo per Déja Vu - da Catanzaro a Roma : tutti gli eventi firma copie : Le date instore di Biondo sono in continuo aggiornamento. Il giovane talento di Amici di Maria De Filippi è pronto a tornare dal suo pubblico con una nuova serie di appuntamenti nei quali firmerà le copie di Déja Vu, disco che ha rilasciato dopo l'esperienza all'interno del talent e dal quale ha estratto Roof Garden. Proprio in queste ultime ore, il giovane artista Romano ha rilasciato il video del suo primo singolo, girato in una location ...

Il grande ritorno live dei Progetto Festival con Nuove date imperdibili : Torna sui palchi della nostra provincia la band dei Progetto Festival : tutti i più grandi successi del Festival di Sanremo , e quindi della musica italiana, rigorosamente dal vivo. Due appuntamenti ...

PlayerUnknown's Battlegrounds per PC : l'Update 15 introdurrà la mappa Sanhok e Nuove armi : PlayerUnknown's Battlegrounds è disponibile da un po 'di tempo e, fino ad ora, ha piazzato ben 50 milioni di copie. Il fenomeno Battle Royale ha continuato a crescere nel tempo con nuovi aggiornamenti e funzionalità aggiunte regolarmente e ora il prossimo major update del gioco includerà anche la sua prossima tanto attesa mappa.Come riporta Dualshockers, nella pagina della Steam Community del gioco, lo sviluppatore PUBG Corp ha rivelato le patch ...