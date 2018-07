Nuoto | Trials Usa 2018 Ledecky domina senza record | Dressel delude Manuel e Flickinger

oasport

(Di giovedì 26 luglio 2018) Si aprono all’insegna, tanto per cambiare, di Katiei campionati americani di, validi comeper i PanPacifici di agosto e per i Mondiali di Corea 2019. La mezzofondista di Washington vince gli 800 stile libero in scioltezza, dando l’impressione solo nella prima parte di dare l’assalto al suodel mondo. Nel finalecala il ritmo e tocca in 8’11″98, precedendo di quasi 10 secondi Leah Smith e di quasi 12″ Haley Anderson. Le sorprese arrivano dai 100 stile libero uomini nei quali il campione del mondo Caelebsi deve accontentare del sesto posto con 48″50 che, di fatto, lo estromette anche dai PanPacifici per questa specialità. Il successo va a Blake Pieroni con un 48″08 che non stravolge le classifiche mondiali stagionali, secondo il sempiterno Nathan Adrian (48″25), terzo Townley Haas ...