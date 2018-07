blogo

: Nunzia De Girolamo: 'Francesco Boccia? Colpo di fulmine. Silvio Berlusconi non ha più il… - gossipblogit : Nunzia De Girolamo: 'Francesco Boccia? Colpo di fulmine. Silvio Berlusconi non ha più il… - Libero_official : La rivelazione sul suo conto che, forse, Berlusconi non avrebbe voluto sentire: 'No, non lo ha più'. Le parole di N… - SpettacoliNEWS : Saranno Anna Falchi e Nunzia De Girolamo le ospiti di Paola Perego nella prossima puntata di #nondisturbare, il pro… -

(Di giovedì 26 luglio 2018)De, ex ministro ed ex deputata di Forza Italia, è la seconda ospite di Non disturbare, il programma di interviste al femminile di Paola Perego, in onda, domani 27 luglio 2018, in seconda serata su Rai1. Solare e combattiva,Desi rivela alle telecamere una mamma premurosa e presente. “A dire il vero – ha confessato - sono un po' patetica: da sei anni mi alzo di notte per controllare se respira”.prosegui la letturaDe: "dinon ha più il cellulare" pubblicato su Gossipblog.it 26 luglio 2018 14:55.