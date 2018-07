Nota Usr Lombardia | iscrizione piattaforma Sigeco iscritti Gae e GM

Sostegno - Nota ufficiale USR Sicilia su posti in deroga : ecco la ripartizione tra le varie province : L’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia ha disposto 6828 posti di Sostegno in deroga, distribuiti come segue, nelle varie province: i posti assegnati alla provincia di Agrigento sono pari a 418, quelli a Caltanissetta 280, quelli per la provincia di Catania 1840, quelli per Enna 105, quelli per Messina 610. Per la provincia di Palermo, i posti assegnati […] L'articolo Sostegno, nota ufficiale USR Sicilia su posti in deroga: ecco ...