“Non ti dimenticherò mai” Laura Pausini | tanta tristezza per la sua morte

caffeinamagazine

: Ci siamo quasi, questa sera aprirò il concerto di @laurapausini al #CircoMassimo.?? Stasera dimenticherò per un at… - tmtonymaiello : Ci siamo quasi, questa sera aprirò il concerto di @laurapausini al #CircoMassimo.?? Stasera dimenticherò per un at… - maxmassironi : RT @MassimoScarpa: Has been an honor to be able to comment alongside my friend @graps62 a historic moment of the Italian Sport. I will nev… - ricordisbiaditi : «Te ne dimenticherai? Della ragazza che girava per la scuola, che hai aiutato a soccorrere una bambina smarrita...… -

(Di giovedì 26 luglio 2018) È un giorno triste perche, appresa la notizia della sua, si è precipitata sui social a scrivere un ricordo: “Ho avuto l’onore di incontrarti e di essere la tua voce per l’album ‘Xmas’. Nonmai quando mi dicesti che ero la tua ‘versione femminile di Frank Sinatra’ e quando mi mandasti la foto con nostro cd in mano di cui eri così orgoglioso. Non era scontato, perché avevi già fato e vinto tutto prima di me, ma guardando quella foto potevo vedere l’amore, sorridevi come un bambino. SEI un vero talento ed è stato veramente un onore averti come amico. Sono così triste per questo lutto e sono vicina alla tua famiglia. Io e la mia preghiamo per te che lassù in cielo comporrai sempre cose straordinarie”. Con il compositore americano Patrick Williams, che è morto a seguito di complicazioni dovute a un ...