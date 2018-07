Non è accettabile che svolga l' attività politica da una barca | il Movimento 5

Migranti - Palazzotto (Leu) contro Salvini : “Open Arms mente? Cialtrone - Non ha alcuna prova. Comportamento inaccettabile” : “Salvini dice ancora che Open Arms mente? Queste sono le affermazioni di un Cialtrone che non ha alcuna prova in mano”. Risponde così Erasmo Palazzotto, deputato di Liberi e Uguali appena sbarcato dalla nave della ong Proactiva Open Arms dopo il salvataggio di Josefa e il ritrovamento di una donna e un bambino morti in mare, a margine della sua conferenza stampa oggi a Montecitorio. “Abbiamo la ricostruzione delle conversazioni ...

Trump vs Alleati “Usa fuori da Nato se Non pagate!”/ Scontro con Merkel : “finanziate la Russia - inaccettabile” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 12:13:00 GMT)

Fassina : inaccettabile che Raggi Non sia in aula a dare risposte : Fassina: indagini Procura aprono squarcio inquietante Roma – Di seguito le parole del consigliere di Sinistra per Roma, deputato Leu, Stefano Fassina. “Sul progetto a Tor di Valle, le indagini della Procura aprono uno squarcio inquietante. Noi continuiamo a ritenere colpevole soltanto chi ha sentenza definitiva. Ma c’è, innanzitutto, un piano politico e istituzionale da considerare. Chi ha la responsabilità politica delle ...

Aida Yespica contro il Grande Fratello 2018?/ "Vedere le donne attaccate in questo modo Non è accettabile" : Aida Yespica critica alcuni aspetti del Grande Fratello 2018 condotto da Barbara D'Urso. "Vedere le donne attaccate in questo modo non è accettabile"(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:45:00 GMT)

Governo Conte - la Lega Non cede : o Savona ministro o ritorno al voto. Meloni : “Da Mattarella inaccettabile ingerenza” : Quarantotto ore per superare l’ennesimo intoppo e provare a far nascere un Governo. A mercati chiusi, con la strada che di nuovo è tornata in salita. Ripidissima. “Stiamo lavorando” ha detto ai giornalisti il presidente del Consiglio incaricato, lasciando la sua abitazione a Roma per recarsi alla Camera. Non ha molto tempo. La clessidra è partita ieri sera, dopo che alle 20.42 Matteo Salvini ha postato sulla sua pagina Facebook ...