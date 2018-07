Non disturbare | Anna Falchi a cuore aperto | dal matrimonio con Ricucci

Non disturbare - Paola Ferrari : «Belen furba - ricca e priva di talento. Diletta Leotta? E’ vistosa e punta su quello» : Paola Ferrari Nella stanza d’albergo di Non disturbare, il programma di Rai 1 condotto da Paola Perego, Paola Ferrari si è sbottonata. E ancora una volta ha dimostrato di non avere problemi di schiettezza. La giornalista sportiva, prossimamente alla guida degli speciali Rai sulla Champions, ha infatti accettato di commentare le fotografie di alcuni personaggi dello spettacolo con cui polemizzò in passato. Ovviamente non si è risparmiata. ...

Paola Ferrari a “Non disturbare” parla di Belen e Diletta Leotta : A “Non disturbare” di Paola Perego, Paola Ferrari si è tolta qualche sassolino dalla scarpa attaccando Belen Rodriguez e complimentandosi con Diletta Leotta Una lunga intervista quella rilasciata da Paola Ferrari a “Non disturbare“. La conduttrice della “Domenica Sportiva“, ospite di Paola Perego in una camera d’albergo si è raccontata a cuore aperto lanciando anche delle frecciatine ad alcune colleghe ...

Paola Ferrari attacca Belen Rodriguez a Non disturbare : Belen Rodriguez criticata da Paola Ferrari a Non disturbare Venerdì 20 luglio è andata in onda su Rai1 la quarta puntata di Non disturbare. Paola Perego ha incontrato nelle stanze di un albergo Eva Grimaldi e Paola Ferrari. Nel corso dell’intervista, la Perego ha mostrato alla conduttrice di 90° Minuto delle fotografie di personaggi dello spettacolo con i quali ha avuto modo di discutere negli ultimi anni. Per ognuno ha riservato un ...

"Non disturbare" - Eva Grimaldi senza filtri : da Gabriel Garko a Imma Battaglia : Nella quarta puntata di "Non disturbare", in onda venerdì 20 luglio alle 23.40 su Rai 1, Paola Perego entrerà nelle stanze di Eva Grimaldi e Paola Ferrari per raccogliere le...

'Non disturbare' - Eva Grimaldi parla del suo difficile passato e svela un segreto su Gabriel Garko : FUNWEEK.IT - La quarta puntata di 'Non disturbare' su Rai1 ha portato Paola Perego a confrontarsi e conoscere meglio Eva Grimaldi che, dopo un'iniziale reticenza, si è...

Non disturbare di Paola Perego : anticipazioni venerdì 20 luglio : Nuova puntata di “Non disturbare”, il programma di interviste condotto da Paola Perego in seconda serata su Rai1: ecco le anticipazioni di venerdì 20 luglio Tutto pronto per la quarta puntata di “Non disturbare“, il nuovo programma condotto da Paola Perego. Nelle stanze di un albergo, la conduttrice incontrerà alcune donne del mondo dello spettacolo pronte a raccontarsi a cuore aperto tra gioie, felicità, ma anche sogni, ...

Non disturbare - la confessione sessuale di Eva Grimaldi : 'Con Imma Battaglia...' : Nella quarta puntata di Non Disturbare , programma prodotto da Stand by Me in onda venerdì 20 luglio alle 23.40 su Raiuno, Paola Perego entrerà nelle stanze di Eva Grimaldi e Paola Ferrari per ...