Non c’è legame tra vaccini e autismo | la Cassazione nega l’indennizzo a una famiglia

Cecilia Rodriguez/ “Io e Ignazio viviamo insieme - Non c’è fretta di sposarsi. Sono pronta ad avere un figlio” : Cecilia si sta godenzo la bellissima storia d'amore con Ignazio Moser. I due vivono insieme e lei, racconta, essere pronta per avere un figlio, ma il matrimonio non è tra i progetti(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Incendi Grecia - le immagini dal paese che Non c’è più : “Mati come Pompei - corpi carbonizzati e insediamento distrutto” : Il paese di Mati, a una quarantina di chilometri da Atene, è stato completamente distrutto dalle fiamme. come hanno detto alcuni testimoni alla tv greca Skai, “l’insediamento non esiste più”. Per i giornalisti dell’emittente televisiva, Mati “ricorda lo scenario macabro di Pompei“. Il giorno dopo la devastazione prodotta dall’Incendio, diverse persone si sono recate nella località situata ...

Il racconto del turista italiano : «Il fumo ha oscurato il sole» Mati - il villaggio amato dagli ateniesi che Non c’è più|Foto : Michele D’Ambrosio, di Santeramo al Colle (Bari): «Abbiamo capito subito che non si trattava di un evento naturale». Voli soppressi e angoscia per le vittime

Migranti - Blangiardo verso Istat in quota Lega : “Espulsioni e porte chiuse”. Diceva “Non c’è invasione - inutile frenare flussi” : Fino a qualche mese fa l’invasione non esisteva e la sua soluzione era l’emigrazione circolare: farli arrivare e formarli per farli tornare a portare sviluppo nei loro Paesi. Oggi, in un’intervista a La Stampa, spiega che bisogna espellerli perché “qui non ci stanno“. Sui Migranti che arrivano dal Mediterraneo Gian Carlo Blangiardo, ordinario di demografia alla Bicocca di Milano e candidato in quota Lega alla guida ...

Marchionne - nel mondo degli squali Non c’è spazio per sentimentalismi : Non ce l’ho con nessuno. Solo trovo sempre spunti interessanti per fare osservazioni che possano essere utili in primo luogo a me e alla mia crescita e magari, chissà, persino a qualcun altro. Non ce l’ho di sicuro con la Fiat, addirittura potrei dire di aver potuto emigrare in Brasile grazie a lei, visto che il padre della mia compagna era presidente della Fiat brasiliana e fu la sua permanenza nel paese che gli permise di avviare un’attività ...

“Porte chiuse ed espulsioni. Per i migranti Non c’è più posto” : «Mi ha chiamato il ministro della Funzione pubblica, ho dato la mia disponibilità e ci siamo incontrati. Non conoscevo Giulia Bongiorno ma ci siamo subito intesi: è una persona pragmatica, come me. Adesso sto tornando in treno sul Lago Maggiore e aspetto con grande serenità quello che decideranno le istituzioni. È molto probabile che mi debba trasf...

Raffaela Giudice e Andrea Celentano/ Temptation Island 2018 : “Ciò che c’è fuori Non mi manca” : Dal promo sembra che Raffaela Giudice e Andrea Celentano arriveranno fino alla fine di questo Temptation Island 2018. Nonostante le lacrime e le minacce lei continua a piangere e lui...(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 23:03:00 GMT)

Non c’è solo lo smalto sulle unghie di Josefa - ora bisogna smentire ogni bufala “cattivista” : Oggi tutti (giustamente) si impegnano per smentire la bufala che vorrebbe Josefa un'attrice al servizio delle "sceneggiate" delle ONG per simulare salvataggi in mare. E mi viene un dubbio: ma perché la foga chiarificatrice che oggi sembra avere infettato positivamente quasi tutto non prevede anche argomenti più complessi che in questi anni sono stati manipolati dalla politica e da un pezzo dell'informazione?Continua a leggere

"Il Parlamento? Forse Non sarà più necessario - ormai c’è la Rete" : Il Parlamento? Forse prima o poi non sarà più necessario. Parola di Davide Casaleggio che in un’intervista a 'La Verità' lancia l'ennesima bordata contro la democrazia...

Camera - Cappellacci a Mura : “In Aula Non c’è mai”. Il deputato-velista : “Politica si fa anche in barca. Al M5s l’avevo detto” : “Andrea Mura, hai perso la rotta?”: inizia così la polemica tra Ugo Cappellacci, deputato Fi e Andrea Mura, parlamentare M5s. Con un post sulla sua pagina Facebook, l’ex governatore della Sardegna ha accusato il suo compagno di banco a Montecitorio di essere stato assente al 96% delle votazioni in Aula. “E dimmi, hai rinunciato alla indennità nei mesi in cui eri assente? Non mi risulta” conclude Cappellacci, ...

In carcere Non c’è più posto : “Impossibile inasprire le pene” : La verità rischia di rivelarsi indigesta, per chi sull’annuncio d’una svolta securitaria ha consolidato il proprio indice di gradimento: l’Italia, a causa d’un sovraffollamento carcerario che cresce a ritmi incontenibili e senza la possibilità di costruire nuovi istituti a breve, potrebbe essere obbligata in tempi stretti a mettere i criminali «fuo...

Convocati Juventus - le scelte di Allegri per la tournée negli Stati Uniti : Non c’è Cristiano Ronaldo : Convocati Juventus – Dopo l’allenamento con amichevole in famiglia di questa mattina in Continassa (70′ di gioco e risultato finale di 2-0 con reti di Pietro Beruatto e Mattia Caldara), Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei 27 della Juventus che partiranno domani mattina in direzione Stati Uniti per lo Juventus Summer Tour 2018 powered by Jeep, che vedrà i bianconeri impegnati nella International Champions Cup ...

Donald Trump - “alla Casa Bianca Non c’è più musica. È il primo presidente del tutto indifferente alle arti”. La tesi di Dave Eggers : Donald Trump è il primo presidente statunitense totalmente indifferente alle arti. Questa la tesi contenuta in un ricco e illuminante articolo scritto da Dave Eggers, pubblicato qualche settimana fa dal New York Times, e passato sotto silenzio tra le testate europee ed italiane. Lontano da facili prese di posizione ideologiche e precostituite, Eggers ha compiuto una banale e semplice conta su quanti artisti Trump ha invitato alla Casa Bianca in ...

“Non c’è tempo - sta uscendo!”. Partorisce lì - al fast food. Ed ecco che succede subito dopo. Che storia! : Dà la luce la figlia nel suo fast food preferito. La donna in questione e il suo compagno mai avrebbero immaginato una cosa del genere, ma è andata proprio così: ha partorito lì, nel ristorante che adora. La donna che vedete in queste foto, Falon Griffith, è di San Antonio, in Texas, e martedì scorso, siccome aveva cominciato ad avere delle contrazioni intense e sentiva che era arrivato il momento giusto è partita da casa per andare in ...