“Non ce la faccio” A 27 anni | questa giovane mamma si getta dalla finestra Una fine

caffeinamagazine

(Di giovedì 26 luglio 2018) “Ci vediamo in un’altra vita”. Un bigliettino lasciato lì, a pochi passiancora aperta che per unadi 27ha significato la morte, un volo incredibile dal terzo piano, quasi cinque metri di altezza, che non le ha lasciato scampo. Una tragedia assurda arrivata al culmine di una serata con gli amici, in teoria allegra e spensierata, l’ultima prima di quel gesto folle e incomprensibile. Soltanto nelle ore successive sono stati ricostruiti gli spostamenti della, che soffriva di una fortissima depressione e che aveva deciso di trascorrere il pomeriggio e la sera in compagnia di due perfetti sconosciuti, un uomo e una donna. Con loro era finita al pub a bere, a loro, che pure non l’avevano mai vista prima, aveva detto in un momento di particolare sconforto “Che vivo a fare? Se mi uccidessi in questo stesso ...