NOMINE Da Rai a Ferrovie | M5s e Lega hanno capito la lezione di Pd & co

Rai - è partito il toto NOMINE : rispunta Minoli - poi Giordano al TG2 e Sciarelli al Tg3 Foto : Per la presidenza circolano i nomi di Giovanna Bianchi Clerici, Giovanni Minoli e Fabrizio Del Noce. Come ad, quelli di Fabrizio Salini e di Andrea Castellari. Oltre al rinnovo del cda, scaduto a fine giugno, il governo Lega-M5S sceglierà anche i nuovi direttori di rete e quelli di testata

Rai - è battaglia NOMINE : frenata su Salini - una donna per la presidenza : La 'battaglia' infuria sotto la tranquillità apparente. All'indomani della fumata nera del vertice a Palazzo Chigi, si naviga a vista sulle nomine dei vertici Rai. La deadline resta quella di venerdì ...

Rai : Del Noce e Salini al vertice? Le prossime tappe ed il toto NOMINE : Oggi in Commissione di Vigilanza si è parlato chiaro. In particolare il Partito Democratico attraverso le penne di Michele Anzaldi e Davide Farione, ha chiesto al nuovo Presidente della Commissione Alberto Barachini di occuparsi della vicenda nomine Rai. In particolare, secondo indiscrezioni stampa, di cui noi stessi di TvBlog vi abbiamo dato ormai alcuni giorni fa, oltre alla scelta del nuovo AD e del nuovo Presidente della Rai, il governo ed ...

NOMINE Rai - la quadra ancora non si trova. Tensione su presidente e Tg1 : Sullo schema della "grande spartizione" esplode l'ufficio di presidenza della Vigilanza, alla sua prima convocazione. Col presidente Alberto Barachini che chiede il "rispetto della regole" sulla Rai e chiama in audizione i ministri Tria e Di Maio. Perché, in base alla legge, spetta all'amministratore delegato nominare i direttori delle testate, mentre al consiglio di amministrazione spetta un parere vincolante a maggioranza di due terzi. ...

Barachini : Tria-Di Maio in audizione prima di NOMINE Rai : Roma, 25 lug., askanews, - I ministri Giovanni Tria e Luigi Di Maio vengano in audizione davanti alla commissione di Vigilanza sulla Rai 'prima di procedere alle nomine di competenza dell'esecutivo'. ...

Rai - Pd all’attacco sulle nuove NOMINE. Di Maio : «Noi facciamo i casting - quelli di prima mettevano i loro compari» : Luigi Di Maio La nomina dei nuovi vertici Rai diventa materia di scontro politico. Dopo l’incontro tenutosi ieri sera a Palazzo Chigi e conclusosi con un provvisorio nulla di fatto, il Pd è passato all’attacco accusando il governo di “spartizione selvaggia” sul servizio pubblico e invitando la Commissione di Vigilanza a monitorare la situazione. La replica del vicepremier Di Maio non si è fatta attendere. Appresa la ...

NOMINE Rai - lotta M5S-Lega per il Tg1 : è sfida tra Gomez e Sangiuliano : La battaglia dei telegiornali è cominciata. Ed è il Tg1 il bottino più pregiato, ragione di uno scontro sotterraneo e di tatticismi esasperati tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ognuno deciso a piazzare il proprio candidato: Gennaro Sangiuliano per la Lega, Peter Gomez per il M5S....

Rai - vertice per le NOMINE - sfida a tre per l'ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Come per la Cassa depositi e prestiti è ancora una volta un vertice a quattro, in serata, ad essere teatro del possibile scioglimento dell'intricatissimo nodo delle nomine, questa volta...

NOMINE Rai - fumata nera : Salini è in pole come dg : Continua il braccio di ferro interno al governo per le Nomine Rai. Il premier Giuseppe Conte ha convocato per stasera un vertice a Palazzo Chigi per scegliere i nuovi vertici di viale Mazzini. All'incontro hanno partecipato i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.Ma il summit si è concluso con un nulla di fatto: "È stato un buon incontro, stiamo conoscendo le persone per le loro capacità e per le ...

Rai - vertice per le NOMINE - sfida a tre per l'ad : Salini - Castellari e Ciannamea : Al tavolo, a Palazzo Chigi, siedono il premier Giuseppe Conte, il due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria.

NOMINE : vertice a Palazzo Chigi su Rai - ancora dubbi : Tria: 'Salvini può incontrare candidati uno ad uno, poi deciderò io'. Il premier: 'Sarà scelta collegiale' -

NOMINE : ok a Tononi-Palermo alla Cdp. Su Rai ancora dubbi : Riunione in serata tra Conte, i due vicepremier e Tria sui vertici della tv pubblica. Il ministro dell'Economia: Salvini può incontrare candidati, poi deciderò io'. Il premier: 'Sarà scelta collegiale'...

NOMINE Rai - a Palazzo Chigi per i tg : Le Nomine dei Tg piombano sul tavolo del vertice di Palazzo Chigi, convocato sul tema delle Nomine Rai. Tg1, Tg2, Tg3, ovvero la guida dell'informazione, caselle cruciali nell'anno della campagna sovranista di qui alle europee. È l'intero "pacchettone" che il leader della Lega vuole negoziare, contestualmente alla nomina del nuovo direttore generale e alla scelta del nuovo presidente, figura più di prestigio che di potere reale. ...

Il luglio caldo delle NOMINE Rai : Quelle di presidente e dg ancora latitano. Principalmente per la difficoltà, delle due aree, leghista e grillina, a spartirsi le zone di potere