Nomadi | al via lo sgombero del River

Roma - via allo sgombero di un campo Nomadi per "problemi sanitari" : prima famiglia in alloggi del Comune : La Corte Europea diritti dell'Uomo aveva deciso la sospensione fino a venerdì, ma il Comune ha deciso diversamente. Esulta il ministro Salvini

Al via sgombero campo Nomadi a Roma - Salvini "legalità prima di tutto" : Al via a Roma lo sgombero del Camping River, il campo nomadi in via della Tenuta Piccirilli, in zona Tiberina a Roma, nel quale vivono circa 150 persone. Fonti parlano di operazione di "assistenza sociale" e riferiscono che finora "20 persone hanno accettato l'offerta di accoglienza presso le strutture del sistema allestito dai servizi sociali". L'ordinanza di chiusura firmata la scorsa settimana dalla ...

Rollero : Nomadi bivaccano ancora dopo sgombero viadotto Magliana : Roma – “Decine le segnalazioni provenienti da piu’ parti che indicano come dopo lo sgombero effettuato nella mattinata di ieri sotto il viadotto della Magliana alcuni nomadi perlopiu’ pregiudicati bivaccano ora in assoluta tranquillita’ per la pista ciclabile dello stesso quadrante mettendo tra l’altro in seria preoccupazione i residenti e i cittadini che quotidianamente frequentano tale ...

Milano - lite al campo Nomadi in via della Chiesa Rossa : 30enne ferito a colpi di pistola : Il ferito appartiene a una delle più note famiglie del campo, già conosciuta dalle forze dell'ordine per diversi episodi criminali

Milano : spari a campo Nomadi via Chiesa Rossa - ferito un 30enne : Milano, 5 giu. (AdnKronos) – spari al campo rom di via della Chiesa Rossa, a Milano. Un giovane di 30 anni è stato ferito a una gamba in circostanze ancora tutte da chiarire.Il fatto è avvenuto intorno alle ore 11 di stamane. Sul posto è intervenuto il personale del 118 con un’automedica, che ha trasportato il giovane in codice giallo all’Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.Sul ...

