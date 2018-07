NoiPa | oggi accredito stipendio supplenti ma non mancano le polemiche

NoiPa - oggi emissione stipendio luglio 2018 : info utili : oggi 23 luglio 2018 è la data in cui lo stipendio di luglio viene emesso da NoiPA. Questo mese, le cifre potrebbero variare in funzione di diversi fattori, primo fra tutto il modello 730 presentato. I docenti della scuola potranno contare anche sugli aumenti derivanti dall’applicazione del CCNL 2016/18 iniziati lo scorso giugno e sulle […] L'articolo NoiPA, oggi emissione stipendio luglio 2018: info utili proviene da Scuolainforma.

NoiPa - oggi 22 giugno accredito stipendi : il giallo dell’elemento perequativo : oggi 22 giugno NoiPA dovrebbe provvedere all’emissione degli stipendi del mese. Il cedolino era molto atteso, per via degli aumenti. Tuttavia, questi si sono rilevati molto deludenti a causa delle trattenute varie. Purtroppo, non è l’unico neo della situazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2018 è stato pubblicato il nuovo contratto per la scuola, […] L'articolo NoiPA, oggi 22 giugno accredito stipendi: il giallo ...

NoiPa pagamento stipendio Polizia/ Ultime notizie - oggi straordinario : premio produzione Forze Armate a luglio : NoiPa, pagamento stipendio Polizia. Ultime notizie: oggi, 19 giugno 2018, è in programma emissione straordinaria FESI e una tantum, oltre a quella ordinaria. Lo comunica SIULP. Mentre oggi le varie Forze di Polizia attendono il pagamento dello stipendio “straordinario” è utile sapere che per le Forze Armate, stando alle comunicazione del NoiPa, non vi sarà alcun FESI (Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali) per il mese di giugno. ...

NoiPa - oggi pagamento cedolino arretrati/ Accredito stipendio arrivato - tutte le cifre (28 maggio 2018) : NoiPa oggi pagamento cedolino arrestrati della PA: Accredito stipendio arrivato su conto corrente di insegnanti, Ata, militari e forze dell'ordine. tutte le cifre e le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 09:56:00 GMT)