No | la barretta “a quattro dita” non è un’esclusiva di Kit Kat

(Di giovedì 26 luglio 2018) In altre epoche, qualcuno avrebbe potuto battezzarla aulicamente “la battaglia delle. Uno scontro in corso ormai da 16 lunghi anni, che vede le armate di Nestlé fronteggiare quelle del colosso americano di dolciumi Mondelez per contendersi la caratteristica forma delladel Kit Kat. Ora, però, questa guerra a colpi di marchi registrati sembra essere giunta a una svolta. La Corte di giustizia europea che ha respinto l’ultimo appello della società svizzera, dichiarando di fatto che no, ledita non possono essere un marchio registrato esclusivo del prodotto Kit Kat. Ma facciamo un passo indietro. Kit Kat fa il suo debutto sul mercato nell’ormai lontano 1935, e la sua forma caratteristica risulta già essere pienamente riconoscibile. Due anni dopo, nel 1937, arriva anche la Kvikk Lunsj, unadi cioccolato e wafer norvegese piuttosto ...