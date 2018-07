“NO FIGLI COPPIE GAY” | PARLA MINISTRO FONTANA Salvini | “con me mai l’utero in affitto”

Niccolò Presta/ Il figlio di Lucio si difende : “NOn sono raccomandato”. E su Temptation Island Vip... : Niccolò Presta, il figlio di Lucio si difende: “Non sono raccomandato”. E su Temptation Island Vip lancia qualche indizio... Le ultime notizie sul giovane produttore e agente televisivo(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 22:20:00 GMT)

Marco Galbiati : «A tutti i i genitori dico : “NOn perdete un attimo del tempo coi vostri figli”» : La sua storia è diventata un libro. Riccardo aveva solo 15 anni quando, il 2 gennaio 2017, un infarto ha fermato improvvisamente il suo cuore, mentre era su una pista da sci all’Aprica. I suoi genitori, distrutti dal dolore, hanno deciso fare quello che il figlio avrebbe voluto: hanno donato i suoi reni, il fegato e le cornee, con cui sono state salvate tre vite. Pochi mesi dopo, il papà Marco Galbiati ha lanciato un primo appello, su Facebook: ...

Casamonica - la gerarchia del clan svelata dall’ex moglie del boss : “NOn c’è un capo dei capi. Ho parlato per i miei figli” : Una donna giovane che ha deciso di dire basta a soprusi e violenze. E che, per amore dei propri figli, ha iniziato a collaborare con i magistrati permettendo loro di infliggere un colpo forse mortale al clan divenuto simbolo della malavita capitolina. Gran parte del merito dell’operazione Gramigna, che ha portato all’arresto di 38 persone, per di più appartenenti o affiliati al clan dei Casamonica, va a Debora Cerreoni, 34 anni, ex compagna di ...

Fabio e Nicole : figlio in arrivo? “NOn stiamo attenti da un po’…” : Uomini e Donne, Nicole incinta di Fabio? Lei ammette: “Un figlio è nei nostri piani” Fabio e Nicole di Uomini e Donne non hanno mai nascosto di volere una famiglia e questo sogno potrebbe diventare presto realtà. L’ex corteggiatrice, oggi modella e attrice emergente, si è sottoposta al gioco delle domande su Instagram. E tra […] L'articolo Fabio e Nicole: figlio in arrivo? “Non stiamo attenti da un ...

Chiara Ferragni/ Risponde ai fan : “NOn sono incinta… datemi tempo - ho avuto un figlio!” : Chiara Ferragni divide i fans: prima riceve le critiche per l'abito in latex aderente e poi porta a casa migliaia di complimenti per la foto in bikini.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 11:50:00 GMT)

ROMA - “NONNINA” VENDE PRESINE IN STRADA : FOTO VIRALE/ Ultime notizie : il figlio - “cucire la fa sentire attiva” : ROMA, VENDE PRESINE in STRADA ma non per soldi: 98enne attira la curiosità dei passanti e la sua FOTO diventa VIRALE. La donna però non è indigente ma lo fa solo per compagnia.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:12:00 GMT)

Elena Santarelli - il racconto della malattia del figlio Giacomo : “NOn è detto che il tumore annienti la vita” : Elena Santarelli è una guerriera coraggiosa. Da quando ha saputo che suo figlio Giacomo deve combattere contro un tumore cerebrale, il 30 novembre 2017, giorno della diagnosi, non si è arresa neanche un secondo. Ha sempre cercato di non trattare il piccolo, 9 anni tra pochi giorni, da malato: non ha mai pianto davanti a lui, per esempio, e ha imparato a comportarsi “come se niente fosse”. La normalità prima di tutto: “A volte, mi chiedo: ...

“NOn potrà più avere figli”. Orrore su Sara - 17 anni : cosa hanno fatto alle sue parti intime : Ha subito torture mostruose questa ragazza. Un’aggressione, un supplizio che è durato per ore e che avrebbe potuto ucciderla. Non è successo. Non è morta Sara, che ha solo 17 anni e che nonostante quello a cui l’hanno sottoposta alcune coetanee è riuscita a dare l’allarme e quindi raggiungere l’ospedale più vicino, ma per i medici non c’è ombra di dubbio: Sara non potrà avere figli nella sua vita. Questa è una storia raccapricciante che ...

Elena Santarelli e il tumore del figlio “perché renderlo pubblico?”/ Replica al follower “NOn vivi a casa mia” : Elena Santarelli e il tumore del figlio Giacomo: la Replica sulle Storie di Instagram ad un utente che le ha domandato come mai abbia deciso di rendere pubblica la notizia.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:35:00 GMT)

Morti nello schianto in moto - il commovente post del figlio : “NOn sarà mai un addio “ : Il commovente saluto di Michael Savio con un post su Facebook ai suoi genitori Ivan e Silvia, Morti tragicamente in un incidente stradale in Trentino mentre tornavano da una gita in sella alla loro amata motocicletta.Continua a leggere

Muore dopo aver partorito il terzo figlio. Il marito : “NOn ha potuto neppure scegliere il nome” : Becky, una donna di 32 anni, è morta il 6 giugno scorso tre giorni dopo aver partorito il suo terzo bambino. Il marito, ora costretto a crescere da solo i loro tre figli, ha raccontato ai media britannici la tragedia che ha colpito la loro famiglia.Continua a leggere

Il dramma di Corradi-Santarelli : “NOstro figlio sta molto male ma combattiamo” : 1/5 ...

“NOn è possibile”. Ha rapito la figlia di un anno : poi il folle gesto. Motivo assurdo. Quando si è capito perché lo ha fatto - tutti sono rimasti senza parole : Come è possibile arrivare a tanto? Eppure di storie così tremende ne sentiamo, purtroppo, sempre più spesso. C’è qualcosa che sta venendo meno nel tessuto sociale, in ogni parte del mondo. E a farne le spese sono quasi sempre i più piccoli. “Se non sono gigli son pur sempre figli e vittime di questo mondo”, cantava De André, ed è vero: i figli sono vittime di quel che fanno i genitori. E quello che è accaduto in questa ...

Simona Ventura sul figlio Niccolò : “NOn so dire le mie emozioni” : Niccolò Bettarini aggredito: Simona Ventura rompe il silenzio Niccolò Bettarini è stato ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano circa una settimana fa. Il motivo? Il giovane figlio di Stefano Bettarini e Simona Ventura è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi davanti ad un noto club. E’ stato ovviamente subito soccorso, e grazie al pronto intervento dello staff medico dell’Ospedale, il giovane è riuscito a superare ...