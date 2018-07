Nintendo Switch Online | il preorder dell' abbonamento spunta su Amazon

Paladins diventa free-to-play su Nintendo Switch : Il mese scorso, precisamente durante la settimana dedicata all'E3 Paladins è stato pubblicato (per un breve periodo) su Nintendo Switch, per qualche strana ragione però non si trattava della versione free-to-play ma di quella a pagamento.Come riporta Gamingbolt, la versione che è stata rilasciata su Nintendo Switch conteneva il Founder's Pack, ovvero la versione in cui bisognava pagare per sbloccare tutti gli eroi, al posto di quella ...

Salt and Sanctuary arriva su Nintendo Switch : ecco la data d'uscita : Volendo estrarre il coniglio dal cilindro, Ska Studios ha annunciato oggi a sorpresa che Salt and Sanctuary si appresta a sbarcare su Nintendo Switch, con una release digitale sul Nintendo eShop fissata già per la prossima settimana.Come segnala Videogamer.com, il gioco sarà disponibile sulla console ammiraglia Nintendo a partire dal prossimo 2 agosto, mentre una versione retail è prevista per la fine del 2018. Salt and Sanctuary era uscito ...

Il publisher di GTA è soddisfatto delle vendite dei suoi giochi su Nintendo Switch : Nintendo è riuscita a ottenere il supporto per il suo Switch di alcune terze parti di notevole peso, ma le più sorprendenti sono probabilmente le case editrici di The Elder Scrolls, Bethesda, e di GTA, Take Two. Take Two, in particolare, è stato un sorprendente sostenitore della piattaforma, portando sull'ibrida NBA 2K18 e WWE 2K18 l'anno scorso, ma anche pubblicando LA Noire, oltre all'annuncio di NBA 2K19 (e Carnival Games ...).Della ...

SX Pro Recensione : Le nostre impressioni sulla modifica per Nintendo Switch del Team Xecuter : Di recente il Team Xecuter ha commercializzato l’SX Pro, una modifica per Nintendo Switch che permette di eseguire homebrew e backup, installare un custom firmare, effettuare il backup della Nand e molto altro ancora. Quest’oggi su gentile concessione del rivenditore francese Modchip83, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul Kit. Vi anticipiamo che questa Recensione è solo a scopo ...

Nintendo Switch : annunciati i controller in stile GameCube : Hori ha annunciato tre nuovi controller per Nintendo Switch ispirati a quelli Game Cube, i prodotti in questione saranno dedicati a Mario, Zelda e Pikachu.Come riporta NintendoLife i tre controller potranno essere connessi a Switch tramite un cavo USB e garantiranno il massimo confort anche per periodi di gioco prolungati. I controller danno anche la possibilità di riassegnare alcuni tasti come come L/R e i grilletti ZL/ZR, per adattarli a ...

RollerCoaster Tycoon Adventures arriva su Nintendo Switch : Bigben e Atari annunciano la loro collaborazione per distribuire in Europa e Australia il nuovo RollerCoaster Tycoon Adventures per Nintendo Switch, titolo che sarà disponibile entro la fine del 2018. RollerCoaster Tycoon Adventures debutterà su Switch nel 2018 RollerCoaster Tycoon Adventures per Nintendo Switch è la nuova versione della famosa simulazione manageriale per la gestione di un parco divertimenti. Sviluppato da ...

Spyro : Reignited Trilogy uscirà su PC e Nintendo Switch? : Ufficialmente Spyro: Reignited Trilogy è atteso a settembre su Xbox One e PS4, da qualche giorno però hanno cominciato a circolare in rete delle voci secondo le quali sarebbe in cantiere anche la versione PC e Nintendo Switch. Activision nel frattempo ha mantenuto il silenzio.Ora però queste voci sembrano trovare conferma, sul sito ufficiale del gioco (la sezione britannica) compaiono le versioni PC e Switch nel menu a tendina in cui sono ...

Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak : Honor Note 10 appare in due nuovi scatti andando a sfidare la console Nintendo Switch con le sue dimensioni decisamente imponenti. L'articolo Honor Note 10 sfida Nintendo Switch in un nuovo leak proviene da TuttoAndroid.

“N.E.R.O.” arriva su Nintendo Switch il 26 ottobre : La casa editrice di videogiochi SOEDESCO aggiunge un nuovo titolo Switch alla sua collezione. L’avventura in prima persona N.E.R.O.: Nothing Ever Remains Obscure, creata dalla casa di sviluppo italiana Storm in a Teacup, arriverà il 26 ottobre su Nintendo Switch sia in formato digitale sia su scaffale. N.E.R.O arriva anche su Switch Una toccante storia d’amore e ...

Crash Bandicoot Nsane Trilogy recensione Nintendo Switch - il marsupiale torna sulla scena un anno dopo : Di prodotti iconici l'universo Playstation ne ha sfornati numerosi nel corso del tempo, sebbene uno di quelli maggiormente riconoscibili - nonché uno dei primi a palesarsi e a imporsi sulla scena videoludica – sia senza ombra di dubbio Crash Bandicoot. Il particolarissimo personaggio partorito dal genio dei ragazzi di Naughty Dog conquistò da subito l'utenza Sony nel lontano 1996, con gli anni successivi che hanno permesso ai giocatori di ...

Nintendo Switch - 1000 titoli venduti / Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita : Nintendo Switch, 1000 titoli venduti: Primato raggiunto dopo due anni dalla sua uscita nei negozi. Le statistiche sono state pubblicate da Perfectly Nintendo e fanno riflettere.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:05:00 GMT)

Panic Button : per Nintendo Switch "ci sono una tonnellata di giochi in arrivo" : Panic Button ha rivelato di essere al lavoro e di avere più di una sorpresa in serbo per i giocatori di Nintendo Switch, riporta VG247.Come possiamo infatti vedere la casa di sviluppo che ha realizzato i porting di Doom e Wolfenstein II per Nintendo Switch ha dichiarato che vi sono una "tonnellata" di giochi in arrivo per la console ibrida di Nintendo.Buone notizie dunque per gli appassionati, conosciamo infatti tutti l'abilità di questi ...

Galak-Z GRATIS sull’eShop della Nintendo Switch - iOS e Android : Galak-Z a partire da oggi è ufficialmente disponibile su Nintendo Switch, iOS e Android GRATUITAMENTE in due differenti versioni, a seconda del dispositivo ma entrambe GRATIS. Galak-Z debutta GRATIS su Swich, Android e iOS Vivi combattimenti spettacolari nello spazio dall’abitacolo di una sfolgorante astronave o di un gigantesco Mecha! Lotta contro i pirati spaziali, spiaccica insetti giganti, sfida bot oscuri e ...

Secondo Panic Button il pieno potenziale di Nintendo Switch non è stato ancora sfruttato : Più di ogni altra compagnia, Panic Button ha dimostrato ciò di cui lo Switch è veramente capace: nell'ultimo anno hanno già portato sulla console di Nintendo Wolfenstein 2: The New Colossus e DOOM, due giochi AAA della generazione attuale e due vetrine grafiche realizzate per PS4, Xbox One e PC, e, a quanto pare, i due titoli fanno la loro bella figura sull'ibrida.Attualmente, Panic Button sta lavorando allo sviluppo di Warframe per Nintendo ...