Niente Italia per Golovin | è del Monaco

«Non si affitta agli stranieri» : Niente casa per Aboubakar Soumahoro. Anche se è italiano : Il sindacalista dei braccianti denuncia su Facebook un caso di discriminazione razziale nei suoi confronti. Dopo aver comunicato il suo nome di origine estera, l'agenzia gli ha negato l'immobile Noi partigiani schierati contro l'inciviltà " Uomini e no, una narrazione diversa è possibile"

Scherma – Mondiali 2018 : Niente da fare per la squadra azzurra di spada femminile - Italia eliminata agli ottavi dalla Germania : Dopo aver esordito superando nei sedicesimi la Lituania col punteggio di 45-19, l’Italia della spada femminile è stata superata dalla Germania col punteggio di 42-36 La squadra Italiana di spada femminile è stata sconfitta agli ottavi di finale ai campionati del mondo di Scherma di Wuxi. L’inedito quartetto azzurro composto da Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alice Clerici e da Mara Navarria, reduce dal successo individuale, ...

L'Ong ora precisa : "Niente denuncia all'Italia". Ma la Marina libica : "Solo bugie" : Il virgoletatto, battuto dalle agenzie di stampa solo ieri, parlava chiaro. E portava la firma di Oscar Camps, fondatore della Ong spagnola Open Arms: "La procura spagnola indaghi sulla guardia costiera libica e italiana".La nave umanitaria era da poco sbarcata a Maiorca e l'organizzazione, nella conferenza stampa, aveva comunicato l'intenzione di sporgere denuncia alla procura spagnola per quanto successo nel mar Mediterraneo. "Spero che la ...

Volley - Europei U20 2018 : Italia - addio sogni di gloria. Battuta la Polonia ma Niente semifinali : L’Italia deve dire addio al sogno di giocare la semifinale agli Europei U20 di Volley maschile. Gli azzurrini hanno sconfitto la Polonia per 3-1 (26-24; 22-25; 25-18; 25-18) ma serviva anche una sconfitta della Russia contro il Belgio per poter passare il turno e invece i Red Devils sono crollati per 3-1 di fronte al proprio pubblico di Kortrijk. I ragazzi di Monica Cresta devono dunque accontentarsi di lottare per il quinto posto mentre ...

Niente da fare - Sophia non si tocca : Ue divisa sulla revisione delle regole - continuerà a sbarcare migranti in Italia : Niente da fare, come era prevedibile. Al comitato politico e di sicurezza, riunito oggi a Bruxelles, non fa passi in avanti la richiesta Italiana di rivedere le regole della missione europea Eunavformed Sophia: per ora continuerà a sbarcare migranti nei porti Italiani. L'idea messa a punto dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi, in una lettera all'Alto Commissario Ue per la politica estera Federica Mogherini e con una relazione ...

Studiati 8 italiani che non dimenticano Niente : ricordano qualunque cosa - anche cosa indossavano decenni fa : Scovati dai ricercatori 8 italiani con ipermemoria autobiografica, quella capacità prodigiosa che consente di ricordare i dettagli banali di una giornata qualsiasi di 10 anni fa, dai vestiti che ...

Migranti - il governo si spacca sulla nave italiana. Il Viminale : 'Niente porti' : LA MEDIAZIONE Da palazzo Chigi si tenta a far passare lo scontro come normale dialettica politica: è parte della natura della coalizione di questo governo una sorta di divisione dei ruoli. Nella ...

Niente think tank e comunicazione “many to many”. Il problema italiano : Professor Cassese, Claudio Cerasa, sul Foglio del 3 luglio scorso, ha lamentato che l’Italia viene messa “nelle condizioni di osservare il mondo non per quello che è ma per quello che sembra”. Ho letto, e ho notato anche che gli ha fatto eco una delle menti più lucide del nostro paese, Marco Folli

Niente soldi ai giornali. Il governo minaccia la svolta e a beneficiarne sarebbero i lettori italiani : Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Vito Crimi, che ha la delega alle Comunicazioni, ha annunciato la proposta al governo di abrogazione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ...

Mancano i soldi : Niente vacanze Restano a casa 8 milioni di italiani Penalizzate le famiglie. I dati : Il momento di staccare la spina e godersi le meritate vacanze sta per arrivare per molti italiani, ma non per tutti. Secondo un’indagine commissionata da Facile.it Segui su affaritaliani.it

Niente soldi - Niente vacanze : 8 milioni di italiani resteranno a casa : Per molti italiani sta arrivando il momento di staccare la spina e godersi le meritate vacanze dopo un anno di duro lavoro. Per molti ma non per tutti, visto che...

Italia : Tria - Niente manovra nel 2018 : Nessuna manovra correttiva nel 2018, per il 2019 dobbiamo avviare un confronto con le autorità UE. È quanto ha detto il Ministro dell'Economia, Giovanni Tria, parlando alle Camere. "Non è intenzione del governo adottare alcuna misura correttiva in corso d'anno", ha detto il titolare di Via XX Settembre mentre per l'anno prossimo un ...

Turismo - Niente vacanze per 8 milioni di italiani : Teleborsa, - Quest'estate oltre 8 milioni di italiani saranno costretti a rinunciare alle ferie. Lo rivela un'indagine commissionata da Facile.it all'istituto di ricerca mUp Research, condotta su un ...