Nibali sarà operato prossima settimana

Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata durante il Tour de France : Vincenzo Nibali sarà operato alla vertebra fratturata la scorsa settimana al Tour de France. L’intervento chirurgico dovrebbe essere effettuato lunedì prossimo in Italia nel tentativo di abbreviare i tempi di guarigione della decima vertebra toracica, lesionata nella caduta provocata da un tifoso lungo la salita dell’Alpe d’Huez, lo scorso giovedì ...

Tour de France 2018 - il mito dell’Alpe d’Huez : sarà altro show del Team Sky? Vincenzo Nibali è pronto alla battaglia : Dodicesima tappa del Tour de France 2018: partenza da Bourg-Saint-Maurice Les Arcs, arrivo dopo 175 chilometri in cima alla storica Alpe d’Huez. Non c’è bisogno di aggiungere altro per far capire di che stage si tratti, l’ultima del trittico alpino infernale di questa Grande Boucle. Pensi all’ultima erta e i ricordi sono diversi al pari delle vittorie italiane: Fausto Coppi nel 1952, Gianni Bugno nel 1990 e nel 1991, Marco ...

Tour - Nibali 'Sulle Alpi sarà dura'. Froome 'Nessuna rivalità con Thomas' : ROMA - Il Tour riprende fiato dopo le prime fatiche, culminate con la tappa di Roubaix , caratterizzata dalle cadute. Non c'è stato l'acuto di Vincenzo Nibali, ma lo 'Squalo' è ancora ampiamente in ...

Tour de France 2018 : la squadra di Vincenzo Nibali. Una Bahrein Merida equilibrata - ma sarà all’altezza di Sky e Movistar? : Al Tour de France 2018 la Bahrein Merida correrà tutta in supporto a Vincenzo Nibali, che proverà a ripetere l’impresa del 2014 e conquistare la seconda Grande Boucle della carriera. Lo Squalo partirà tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, vista la sua esperienza e le sue qualità su tutti i terreni. In un Grande Giro conta però tanto anche la squadra. Andiamo quindi ad analizzare la Bahrein Merida per questo Tour de France ...

Sarà il Tour de France dei veleni : Froome vs Nibali - scintille e zizzania tra gli italiani di Sky e il Team Bahrain dello Squalo : Sabato inizia il Tour de France 2018: Froome ci Sarà, e si prospetta una grande sfida con Vincenzo Nibali ma tra gli italiani del Team Sky e i compagni dello Squalo del Team Bahrain sono già scintille Tra cinque giorni scatterà il Tour de France 2018, che già si prospetta come l’edizione dei veleni all’insegna di una rivalità tutta italiana. Con l’assoluzione di Chris Froome, è ufficiale la presenza del britannico che ...

Nibali : "Al Tour voglio almeno il podio. Froome sarà di nuovo l'uomo da battere" : 'Chi mi conosce lo sa, i ritiri non mi fanno fare i salti di gioia, ma meglio essere qui sulle Dolomiti che sul Teide, dove non c'è nulla e si è isolati dal mondo. Ma franchezza per franchezza anche ...

Giro del Delfinato – La vittoria non ossessiona Nibali : “vincere sarà difficile - l’obiettivo principale è prepararmi per il Tour” : Vincenzo Nibali al Giro del Delfinato 2018 per prepararsi al meglio al Tour de France Vincenzo Nibali è tornato a gareggiare. Dopo due settimane di allenamento a Teide, lo Squalo dello Stretto è adesso al Giro del Delfinato con l’obiettivo di prepararsi al meglio in vista del Tour de France. Il messinese vuole arrivare al massimo della sua condizione a quello che è il suo principale obiettivo stagionale: “sono convinto che il ...

Giro del Delfinato 2018 - Vincenzo Nibali : “L’obiettivo è prepararsi per il Tour de France. Sarà difficile vincere la corsa - punterò a qualche tappa” : Domenica Vincenzo Nibali tornerà a correre al Giro del Delfinato, per ultimare la sua preparazione in vista del grande obiettivo stagionale, il Tour de France. Questa breve corse a tappa è particolarmente gradita dal siciliano, visto che ha sempre corso qui prima della Grande Boucle. Lo Squalo dopo una prima parte di stagione che ha regalato la mitica vittoria alla Milano-Sanremo è pronto quindi a tornare protagonista. Nibali ha rilasciato ...