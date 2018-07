New York. Identificata una vittima dell’11 settembre : sono passati 17 anni dall’attentato : New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono passati 17 anni dall’attentato Si tratta di un ragazzo di 26 anni che lavorava come analista finanziario per una banca nel World Trade Center. Il lavoro di identificazione da parte dell’istituto medico-legale di NYC continua: sono ancora oltre 1.100 i morti senza nome.Continua a leggere Si tratta […] L'articolo New York. Identificata una vittima dell’11 settembre: sono ...

New York : in forte denaro Waste Management : Brillante rialzo per Waste Management , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 6,54%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Waste Management ...

New York : Ralph Lauren sale verso 137 - 1 dollari USA : Seduta decisamente positiva per la maison statunitense , che tratta in rialzo del 2,05%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ralph Lauren più ...

New York : allunga il passo Hca Healthcare : Ottima performance per Hca Healthcare , che scambia in rialzo del 7,17%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hca Healthcare rispetto all'...

Northrop Grumman scivola in fondo al mercato di New York : Aggressivo ribasso per Northrop Grumman , che passa di mano in perdita del 5,57%. La tendenza ad una settimana di Northrop Grumman è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-500 . Tale cedimento ...

Toll Brothers - crollano le quotazioni a New York : Affonda sul mercato il costruttore americano di case su misura di prestigio , che soffre con un calo del 3,97%. Lo scenario su base settimanale di Toll Brothers rileva un allentamento della curva ...

New York : in rally Eli Lilly : Grande giornata per Eli Lilly , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,17%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

In evidenza Pioneer Natural Resources sul listino di New York : Ottima performance per Pioneer Natural Resources , che scambia in rialzo del 3,39%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Pioneer Natural Resources ...

Crolla a New York Callaway Golf : In forte ribasso la società che produce attrezzature da Golf , che mostra un disastroso -2,02%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Callaway ...

New York : violenta contrazione per Sotheby's : Retrocede molto la casa d'aste del Regno Unito , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,50%. La tendenza ad una settimana di Sotheby's è più fiacca rispetto all'andamento del World ...

Abercrombie & Fitch - quotazioni in picchiata a New York : Retrocede molto la società americana dell'abbigliamento giovanile , che esibisce una variazione percentuale negativa del 3,11%. Lo scenario su base settimanale di Abercrombie & Fitch rileva un ...

Pesante sul mercato di New York Zions Bancorporation : In forte ribasso Zions Bancorporation , che mostra un disastroso -3,16%. L'andamento di Zions Bancorporation nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

New York : al centro degli acquisti Avery Dennison : Brillante rialzo per Avery Dennison , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,29%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Avery ...

Il New York Daily News - uno dei più popolari quotidiani statunitensi - licenzierà la metà dei suoi giornalisti : Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti. La notizia è stata data oggi con una email ai dipendenti da parte della società che possiede il giornale, Tronc. Dopo i tagli, The post Il New York Daily News, uno dei più popolari quotidiani statunitensi, licenzierà la metà dei suoi giornalisti appeared first on Il Post.