New Balance presenta la nuova Fresh Foam Beacon GALLERY

sportfair

: Le scarpe fashion dell'estate?? NEW BALANCE! Mettile ai piedi e vola in vacanza!! Su - pizzino64 : Le scarpe fashion dell'estate?? NEW BALANCE! Mettile ai piedi e vola in vacanza!! Su - lovecitypage : RT @glamourbyblue1: Le scarpe fashion dell'estate?? NEW BALANCE! Mettile ai piedi e vola in vacanza!! Su - glamourbyblue1 : Le scarpe fashion dell'estate?? NEW BALANCE! Mettile ai piedi e vola in vacanza!! Su -

(Di giovedì 26 luglio 2018)lasilhouette di New: i dettagli Newla, silhouette morbida e leggera che va ad implementare la ormai conosciuta famiglia. Costruita con il composto di contatto a terra di NewGC), laha una sorprendente ammortizzazione, perfetta per una corsa leggera destinata a lunghi tratti. IlGround Contact da allasilhouette maggiore durevolezza e non necessità di una suola in gomma, riducendo di conseguenza in modo significativo il peso della scarpa. I gusci esterni esagonali presenti nella suola sono progettati per la trazione e la risposta durante la corsa, mentre nelle zone ad alto impatto, tallone e punta, sono presenti dei gusci leggeri in gomma. La tomaia dellaè in knit mesh, progettata per un design semplice che garantisce ...