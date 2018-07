Nei prossimi Samsung Galaxy il primo display OLED infrangibile? Tutto fatto

Portobello - Panfili - DG - : "Puntiamo a crescere Nei prossimi 3-4 anni e aprire 60 negozi" : Portobello è l'ultima matricola dell'AIM Italia e si presenta come catena retail vocata allo scambio merce. Andare in Borsa ha significato visibilità e l'obiettivo è continuare a crescere ancora bel ...

Fca : Manley nominato Ad - Nei prossimi giorni convocata assemblea : Milano, 21 lug., askanews, - Il cda di Fca 'ha deciso di accelerare il processo di transizione per la carica di Ceo in atto ormai da mesi e ha nominato Mike Manley amministratore delegato'. Lo ...

Treni e aerei a rischio Nei prossimi giorni : occhio agli scioperi : Treni e aerei a rischio nei prossimi giorni: occhio agli scioperi. Possibili disagi sabato e domenica a causa della protesta che dalle 21, per 24 ore, interesserà il gruppo Fs, Trenord, NTV. Nello...

Calciomercato Juventus - le mosse dopo CR7 : quattro cessioni ed innesti importanti per Allegri - cosa può succedere Nei prossimi giorni : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno piazzato già colpi clamorosi ma sembra solo l’inizio tra movimenti in entrata ed uscita. Sono arrivati Perin, Cancelo, Emre Can e Cristiano Ronaldo ed i ritorni di Caldara e Spinazzola ma sono previste altre importanti operazioni entro il prossimo mese. Partiamo dalla difesa, si sta per definire la cessione ...

Ferrero rinnova il contratto integrativo per 6mila lavoratori italiani : premio di 9200 euro Nei prossimi 4 anni : I 6.000 lavoratori italiani della Ferrero, l'azienda dolciaria di Alba, avranno con il nuovo integrativo un premio variabile di 9.210 euro nei prossimi quattro anni (2.220 nel 2019 e 2020, 2.320 nel 2021 e 2.450 nel 2022). A regime l'aumento è del 14% rispetto all'ultimo contratto scaduto il 30 giugno. "Oltre a un buon aumento del salario variabile, l'accordo dà la necessaria stabilità e continuità occupazionale. ...

Scioperi nei trasporti : perché Nei prossimi giorni si rischia il caos : Per il fine settimana e oltre, previsti disagi per chi viaggerà in aereo, in treno e anche sulle autostrade

Dove investire Nei prossimi mesi : a luglio e agosto tante variabili da considerare : Non solo attenzione all'economia Usa tra i fattori da considerare per capire Dove investire a luglio e a agosto . Ti consiglio di seguire anche il flusso di notizie relativo alla guerra commerciale ...

Sanità - allarme Fiaso : Nei prossimi 5 anni mancheranno 11.800 medici : “Da qui al 2022, tra uscite dal lavoro dei ‘baby boomer’ in camice bianco e numero contingentato di nuovi specialisti, mancheranno all’appello 11.803 medici anche se si andasse verso un totale sblocco del turnover“. A lanciare l’allarme è la Fiaso (Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) che con il suo Laboratorio sulle politiche del personale traccia un quadro del fabbisogno in Asl e ospedali. ...

Oro fiacco Nei prossimi mesi - ma in futuro guerra dazi potrebbe servire assist : Un'ulteriore spinta al dollaro proviene dall' instabilità politica in Germania , con il conflitto sempre più acceso tra il CDU e il CSU circa un controllo più rigido delle frontiere per frenare l'...

Bagnacani : fuori da criticità e miglioramenti Nei prossimi mesi : Roma – “Stiamo uscendo da questa criticita’ inaspettata di proporzioni elevate, pur con qualche ferita siamo rimasti bene in piedi. Stiamo uscendo da questa situazione e i prossimi mesi saranno in miglioramento”. Cosi’ il presidente di Ama, Lorenzo Bagnacani, a margine di una conferenza stampa a chi gli chiedeva se potesse garantire che la citta’ di Roma sara’ in sicurezza dal punto di vista dei rifiuti ...

Italia : allarme Istat - la crescita economica rallenterà Nei prossimi mesi : ...anticipatore evidenzia una nuova decelerazione - si legge nel suo consueto rapporto mensile sulla congiuntura - consolidando uno scenario di contenimento dei ritmi di crescita dell'economia ". L'...