Nazionale under 19 | l’Italia è in finale agli Europei | battuta la Francia

Canottaggio – Mondiale Under 23 : ottimo avvio per la Nazionale italiana - tutti i risultati della prima giornata : Sulle 9 barche in gara oggi, l’Italremo ne piazza 2 direttamente in finale, 3 in semifinale e 2 ai quarti di finale Nella prima giornata di gare l’Italia Under 23 parte con il piede giusto e, sulle 9 barche in gara oggi, ne piazza 2 direttamente in finale (quattro con maschile e quattro di coppia pesi leggeri femminile); 3 in semifinale (due senza maschile e femminile e quattro senza maschile); 2 ai quarti di finale (singolo Under 23 ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati della Nazionale italiana under 18 di calcio : Si avvicina una delle manifestazioni più importanti di quest’estate per lo sport italiano: i Giochi del Mediterraneo 2018, che si svolgeranno a Tarragona, in Spagna (sono stati rinviati di una stagione a causa di problemi economici). Si assegneranno le medaglie anche per quanto riguarda il calcio maschile: ovviamente saranno in scena le nazionali giovanili, precisamente quelle under 18. È stata annunciata oggi la selezione italiana, ...

Albalonga calcio : Follo convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 : Roma – Davide Follo, attaccante classe 2000 in forza all’Albalonga, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under 18 che da lunedì prossimo affronterà il 42esimo trofeo “Angelo Dossena” a Crema. La gara d’esordio degli azzurrini è in programma contro gli sloveni del Maribor proprio l’11 giugno. Poi a seguire ci saranno i confronti con Atalanta (12 giugno) e Chievo Verona (13 giugno). In caso di passaggio del turno le semifinali sono ...

Calcio a 5 : Nazionale under 19 - collegiale a novarello dal 4 all’8 giugno : La nazionale under 19 di Futsal si riunirà in collegiale a novarello da lunedì 4 a venerdì 8 giugno. Il tecnico Carmine Tarantino ha convocato per l’occasione 20 giocatori nati nel 2000 (9) e nel 2001 (11), che dovranno raggiungere lunedì prossimo il Centro Sportivo Villaggio Azzurro a novarello. L’elenco dei convocati. Portieri: Pietro Baroni (Latina Calcio A Cinque), Francesco Cara (San Apolo Cagliari), Massimiliano Ciarrocchi ...

Nazionale : l'Under 21 regala un tempo - è pari con la Francia : La squadra di Di Biagio impatta con i transalpini: Dembélé apre di testa, Capone risponde nel secondo tempo

Rugby – Mondiale Under 20 - la Nazionale italiana debutta domani contro la Scozia a Beziers : La Nazionale italiana di Rugby debutterà domani al Mondiale Under 20 affrontando la Scozia a Beziers Il Mondiale U20 degli Azzurri capitanati da Michele Lamaro approda sulla pagina Facebook ufficiale della FIR e sul portale www.theRugbychannel.it. Tutti gli appassionati potranno seguire gratuitamente sui propri personal computer e sui propri smartphone i cinque incontri che vedranno la Nazionale italiana U20 protagonista nel Mondiale di ...

Under 21 - Cutrone e Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale : Di Biagio convoca Tumminello : A causa di alcuni problemi fisici, Cutrone e Depaoli lasciano il ritiro della Nazionale Under 21. Al posto dell’attaccante del Milan ecco Tumminello Dopo il centrocampista del Cagliari Nicolò Barella, sostituito dal centrocampista del Sassuolo Francesco Cassata, per la gara amichevole che la Nazionale Under 21 giocherà domani a Besancon contro la Francia, il ct degli azzurrini Luigi Di Biagio dovrà rinunciare anche a Patrick Cutrone e ...

Infortunio Barella : il calciatore del Cagliari ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21 : Barella ko con la Nazionale under 21. Il calciatore del Cagliari è stato vittima di un problema muscolare durante la gara contro il Portogallo ed è arrivato oggi il comunicato del club sardo in merito alle condizioni del talentino: “Il centrocampista rossoblù, uscito per Infortunio al 37’ del secondo tempo dell’amichevole Portogallo-Italia, giocata venerdì a Estoril, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo ...

Barella ko - problema muscolare : il calciatore del Cagliari ha lasciato il ritiro della Nazionale under 21 : Barella alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori dal campo per le prossime settimane, il Cagliari ha diffuso un comunicato in merito alle condizioni del centrocampista Barella ko con la Nazionale under 21. Il calciatore del Cagliari è stato vittima di un problema muscolare durante la gara contro il Portogallo ed è arrivato oggi il comunicato del club sardo in merito alle condizioni del talentino: “Il centrocampista rossoblù, ...

Questa sera a Rotherham, in Inghilterra, l'Italia può vincere il titolo europeo di categoria nella finale contro l'Olanda