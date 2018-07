Natasha Crown | modella che mangia 6 kg di Nutella al giorno e decine di pizze a settimana

Blastingnews

(Di giovedì 26 luglio 2018) Come riuscire ad avere il lato b più grande del mondo senza andare in palestra? Bastare 6 kg didialla. Lo pensa la, 24 anni, che è riuscita ad ottenere un fondoschiena con una circonferenza di 182 centimetri a suon di cioccolata e. Il caso dellasvedese è stato riportato da numerosi tabloid e siti tra cui il Daily Mail, che ha svelato dettagli interessanti sul lato b 'bombastico'. Per incrementare il volume del suo fondoschiena,si è sottoposta a 3 interventi chirurgici. In soldoni, gran parte del suo grasso corporeo è stato trasferito proprio nel lato b. La giovaneè veramente ossessionata dai suoi glutei e dice che continuerà a seguire tale stile alimentare finché non diventerà la donna con il lato b più grande del mondo....