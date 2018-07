Nasce la nuova Serie A Per il Napoli esordio in salita | prima la Lazio | poi Milan in casa

Nasce la nuova Serie A Diretta Lazio choc : Napoli e poi Juve. La Roma parte a Torino - CR7 a Verona : La nuova Serie A prende forma. Negli studi milanesi di Sky, in Diretta dalle 19, verranno svelate le 38 giornate del prossimo campionato italiano (al via da sabato 18...

Nazionale - Pirlo sarà il vice di Mancini : Nasce la nuova era azzurra : Pirlo sarà vice DI Mancini- Andrea Pirlo sarà il secondo allenatore della Nazionale Italiana. Come riportato dai colleghi dell'”Ansa“, l’ex centrocampista di Inter, Milan e Juventus avrebbe accettato l’incarico e sarebbe pronto ad affiancare Roberto Mancini in quella che sarà la nuova rinascita azzurra. NUOVO OPINIONISTA “SKY” Come si legge su “Ansa“, prima del sì […] L'articolo Nazionale, ...

Snam punta sulla mobilità sostenibile - Nasce la nuova Cubogas : Teleborsa, - Snam, attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche ...

Snam punta sulla mobilità sostenibile - Nasce la nuova Cubogas : Snam , attraverso la società di nuova costituzione Cubogas, controllata al 100% da Snam4Mobility , ha perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda dedicato alle soluzioni tecnologiche per stazioni ...

Massimo Tononi presidente - Fabrizio Palermo a.d.. Nasce la nuova Cdp : L'assemblea degli azionisti di Cassa Depositi e Prestiti ha nominato oggi il nuovo Cda per gli esercizi 2018, 2019 e 2020. Lo riferisce una nota. Si chiude così la lunga querelle che ha portato alla definizione delle nomine all'interno della Cassa, a seguito di un approfondito dibattito interno al Governo. Nasce la nuova Cdp, con un presidente espressione delle Fondazioni bancarie, un a.d. sostenuto soprattutto da Luigi Di Maio e dai 5 ...

Nasce il piano per la nuova Fca. Trump : che dolore per Marchionne : Genova - In casa Fca quello di ieri è stato il primo giorno del 'dopo-Marchionne' . A Torino il presidente di Fiat Chrysler Automobiles e il nuovo amministratore delegato, Mike Manley, hanno radunato ...

Chiara Corbella non curò il cancro per far Nascere il figlio : nuova santa per Roma - verso la beatificazione : Il sorriso aperto. La fede salda. La capacità di accogliere ogni prova della vita come un dono di Dio. Quindi anche la morte. Una facoltà straordinaria per cui ora la Diocesi di Roma ha...

Tra città ed off-road : Nasce la nuova Jeep Wrangler : Regina indiscussa del fuoristrada – è la Wrangler più abile di sempre nella guida off-road – ma anche protagonista assoluta nell’impiego urbano con comfort ed handling ai massimi livelli Regina indiscussa del fuoristrada e al tempo stesso protagonista assoluta da utilizzare tutti i giorni in città, grazie a eccellenti livelli di comfort e dinamica di guida: è questa l’unicità della nuova Wrangler con cui il marchio ...

Nasce il blog INGVvulcani - nuova avventura per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia : Inizia una nuova avventura per l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Parte oggi, 9 luglio, il blog INGVvulcani, una nuova modalità di comunicazione con cui il Dipartimento Vulcani intende rivolgersi al pubblico. Il blog ospiterà aggiornamenti sullo stato dei vulcani in Italia e nel mondo, sulle attività di monitoraggio e di ricerca vulcanologica, sulle principali iniziative nazionali e internazionali organizzate dall’Istituto ...

Nasce nuova EDIZIONE DEL NARNIA FESTIVAL : Il cartellone che ospita oltre 50 appuntamenti in poco più di 10 giorni proseguirà proponendo eventi che spaziano tra tanti generi musicali ma anche spettacoli di danza, teatro e arte. Verrà messa in ...