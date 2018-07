NASA | il 3 agosto l’annuncio degli equipaggi per le navette Starliner e Crew Dragon

meteoweb.eu

(Di giovedì 26 luglio 2018) Laha annunciato che il 3verranno resi noti i nomi dei primi astronauti assegnati ai test di volo e alle prime missioni delle nuovespaziali private Boeing CST-100e SpaceX, destinate a sostituire gli Space Shuttle, e ad affiancare le Soyuz, portandoumani in orbita, e dando il via a una nuova era nel volo spaziale statunitense. L’annuncio verrà dato dal nuovo amministratore della, Jim Bridenstine, in diretta streaming mondiale. Laha collaborato con Boeing e SpaceX per la navetta, lanciata con il razzo United Launch Alliance Atlas V eche parte con un razzo Falcon. L'articolo: il 3l’annuncioper leMeteo Web.