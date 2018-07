Napoli | De Laurentiis ammette | “inizio difficile”

sportfair

(Di giovedì 26 luglio 2018), De Laurentiis ha commentato il calendario sorteggiato oggi, per la squadra di mister Ancelotti inizio subito difficoltoso "Inizio di campionato difficile, ma abbiamo fiducia nelle nostre capacità". Aurelio De Laurentiis commenta così, sul sito del Napoli, il sorteggio del calendario azzurro nella nuova Serie A. "L'avvio è oggettivamente difficile, però non credo sia il caso di preoccuparsi perchè sono ottimista sul lavoro che stiamo facendo con Ancelotti. Con Carlo vogliamo creare una nuova Era non solo per il Napoli ma per il calcio italiano", conclude il presidente De Laurentiis.